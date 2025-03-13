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陷入「桃色劇本殺」…陸國安部披露駐外人員遭迫洩密案

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸公安部13日公布一則案例，指某駐外人員遇上「桃色劇本殺」，為境外間諜情報機關提供秘密。圖為情境示意照。（路透）
大陸公安部13日公布一則案例，指某駐外人員遇上「桃色劇本殺」，為境外間諜情報機關提供秘密。圖為情境示意照。（路透）

大陸國家安全部公眾號13日公布一起案例，指某駐外機構公職人員，被境外間諜情報機關策反的間諜案件。該文稱一位張姓駐外機構公職人員遇上「桃色劇本殺」，嫖娼被捕，還被「境外間諜情報機關」拍下遭到威脅，被迫洩密供密。

該文稱，張姓駐外機構公職人員在境外任職期間，頻繁出入熱鬧奢華、推杯換盞的高端場所。一次宴會與境外某企業家協會成員李某結識，兩人逐漸熟絡，李某出手闊綽，以各種名義邀請張某參加飯局，兩人拉近彼此關係。

一次把酒言歡時，張向李暗示對「特殊娛樂場所」有興趣，李某迅速向其「上線」匯報。在境外間諜情報機關的指揮下，李某投其所好，邀請張某前往一家情色場所，後來張某的嫖娼行為被「當地執法人員」當場抓獲。

結果張向李求助，李聲稱找一位「靠譜的兄弟」趕到現場交涉，讓張「重獲自由」，結果張某此事，被「境外間諜情報機關的鏡頭記錄下來」。

後來這位李姓商人的「兄弟」再次與張見面，亮明自己間諜情報機關人員身分，以此迫張合作，搜集大陸機關的內部資訊。張某多次透過列印、拍照、撰寫、口述，向境外間諜情報機關提供大量涉密資訊，還收取對方提供的大額經費。

張某在即將離任回國之際，甚至與境外間諜情報機關簽訂「承諾書」，約定回國後繼續為對方工作、提供情報。文章稱，經國安機關偵查，張某回國後遭依法採取刑事強制措施，因犯為境外間諜情報機關提供國家秘密罪，受法律嚴懲。

該文還提到，據大陸《反間諜法》第55條規定，在境外受脅迫或者受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害國家安全的活動，及時向駐外機構、國安機關如實說明，並有悔改表現者，可不予追究。

國安 間諜

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