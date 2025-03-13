沒有美國…伊朗核問題 中俄伊明於北京磋商

大陸外交部昨宣布，將於本周五（十四日）舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。會議將由大陸副外長馬朝旭主持，俄羅斯副外長雷雅布可夫、伊朗副外長加里巴巴迪將赴北京出席。值得注意的是，與會者不包含美國代表。

上述消息由大陸外交部發言人於昨日宣布。公開資料顯示，二○二一年十一月，中俄伊也曾舉行副外長級伊核問題視訊會議，大陸外交部當時稱，三方將繼續加強協調配合，確保全面協議恢復履約談判在正確軌道運行，並爭取盡快達成積極成果。

值得一提的是，中俄伊三方正於阿曼灣附近海域進行「安全紐帶二○二五」聯合演習，這是三方自二○一九年來第五度舉行海上聯合軍演，地點臨近中東運油要道，主要開展打擊海上目標、臨檢拿捕等科目演練。為期五天的軍演在十三日結束後，三國隔日緊接著就在北京就伊朗核問題舉行會晤。

另一方面，川普重返白宮後，美中俄關係的變化受矚。俄通社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫十二日表示，美國人清楚，俄羅斯「永遠不會違反與中方在法律和政治上所應承擔的義務」。他並提到西伯利亞地區有些物流和基礎設施項目被推遲，「但我們不急於一時」。

而隨著美俄融冰，美國逐漸遠離歐洲盟友之際，大陸常駐聯合國代表傅聰十一日在聯合國同歐盟合作問題安理會公開會上表示，大陸高度重視發展同歐盟的關係，「希望歐盟成為中方可以信任的合作夥伴」，並呼籲歐盟共同抵制單邊主義和強權政治。