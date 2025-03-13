反分裂法20周年 陸將辦重要活動

大陸「反分裂國家法」將於明天滿二十周年，大陸國台辦昨下午突發通知，當日在北京人民大會堂舉辦「重要活動」。雖陸方並未證實是否與「反分裂國家法二十周年」有關，仍引發關注。日前因呼吸道感染缺席會議的大陸人大委員長趙樂際昨日已復出，屆時活動由誰出席也成為焦點。

據大陸國台辦昨午後發布通知，「三月十四日本周五上午在人民大會堂舉辦重要活動」，提醒受邀採訪者當天需按工作人員指引前往指定區域，有「咳嗽、發熱、腹瀉、嘔吐等身體不適狀況者」請勿前來，相關提醒也暗示將有中共領導層出席這場活動。

昨日上午，大陸國台辦發言人陳斌華在記者會上並未證實是否舉辦與「反分裂國家法二十周年」紀念活動，僅表示將繼續認真貫徹該法，持續加強運用法治方式和法治力量，堅定地維護台海和平穩定，堅決反對「台獨」分裂，「堅定不移推進祖國統一進程」。他也介紹，這是一部「捍衛國家主權和領土完整」、「符合中華民族根本利益」的法律。該法實施以來，在堅定捍衛一個中國原則、維護台海和平穩定等方面，「發揮著獨特、重大作用」。

二○○五年三月十四日，大陸第十屆全國人大第三次會議以二八九六票贊成、零票反對、兩票棄權、三人未按表決器通過「反分裂國家法」，號稱贊成率逾百分之九九點八。該法第八條提出中共得採取「非和平方式」，前提包含「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失」。

大陸對重要紀念日，有「逢五逢十」大辦的慣例，二○二○年受疫情影響，大陸「兩會」延至五月召開，「反分裂國家法實施十五周年座談會」也在該月底舉行，時任大陸人大委員長栗戰書提出必須堅決遏制打擊台獨、兩岸同胞攜手反獨促統，和堅定推進祖國和平統一進程三項重點。

現任大陸人大委員長趙樂際日前因「呼吸道感染」，連兩日缺席「兩會」閉幕，但僅隔一天，昨日晚間央視新聞就披露他下午在北京人民大會堂看望參加兩會報導的央媒負責人，再度亮相。