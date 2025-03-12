就是沒有美國！中俄伊14日就伊朗核問題於北京會晤

大陸外交部網站發布，中方將周五（14日）在北京與俄羅斯及伊朗，舉行伊朗核談判會晤。大陸外交部副部長馬朝旭將主持會議，俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪來京出席，三方將就伊朗核談判及其他共同關心的問題交換意見。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，俄羅斯支持就伊朗核談判全面協議在聯合國安理會認可的模式下，恢復俄羅斯、美國、中國大陸、法國、德國、英國和伊朗曾參與的對話。

由於一些跡象顯示，美方希望新協議在一些政治條件下達成，例如伊朗必須接受檢查以證明不支持伊拉克、黎巴嫩、敘利亞等地組織，拉夫羅夫對此表示擔憂說，「我認為這一方案不可行」。

路透報導，美國總統川普曾威脅伊朗針對核協議談判，然而伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，伊朗不會在美國威脅下與其談判，甚至向美國總統川普直言，「隨便你想怎樣就怎樣！」

此外，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）8日也強硬表態，指德黑蘭不會在威脅下被迫談判。

伊朗一直否認有發展核武的意圖，但國際原子能總署（IAEA）警告，伊朗目前已將濃縮鈾的純度提升至最高60%，接近核武所需的90%武器級水平，速度驚人。

2015年，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國大陸和德國）達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制核計劃，國際社會將解除對伊制裁。2018年5月，美國宣布退出伊核協議，並逐步恢復對伊朗的制裁。伊朗方面則宣布將分階段減少履行協議。