反分裂法20周年當天 陸通知北京人民大會堂將辦「重要活動」

大陸通過《反分裂國家法》將於本周五（14日）滿20周年，儘管上午的記者會上，大陸國台辦並未證實陸方是否會舉辦相關活動，但下午發布通知，14日上午陸方在北京人民大會堂舉辦「重要活動」，邀請媒體採訪，雖並未證實是否與「反分裂國家法20周年」有關，仍引發關注。

據大陸國台辦午後通知，「3月14日本周五上午在人民大會堂舉辦重要活動」，並提醒受邀採訪者當天需按照工作人員指引，前往指定區域，有「咳嗽、發熱、腹瀉、嘔吐等身體不適狀況者」請勿前來。

12日上午，大陸國台辦發言人陳斌華主持全國「兩會」後國台辦首場例行記者會，就大陸政府工作報告、對台工作會議涉台內容，反分裂法20周年，以及大陸外長王毅在記者會上的言論等做出回應。

其中，就今年是大陸在2005年的全國「兩會」上通過《反分裂國家法》20周年，陸方是否舉辦相關活動？陳斌華上午並未予以證實，僅表示大陸將繼續認真貫徹《反分裂國家法》，持續加強運用法治方式和法治力量，堅定地維護台海和平穩定，堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進祖國統一進程。

不過，陳斌華也介紹， 2005年3月14日，大陸第10屆全國人民代表大會第3次會議高票通過《反分裂國家法》。這是一部捍衛國家主權和領土完整、反對和遏制「台獨」分裂的法律，是一部促進兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律。

陳斌華還說，該法公布實施以來，在堅定捍衛一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程等方面，發揮著獨特、重大作用。

除了反分裂國家法，對於國父孫中山逝世100周年，陳斌華在12日上午的記者會上也提到，今年是孫中山先生逝世100周年，據了解，北京、江蘇、廣東等地及相關大陸民主黨派、團體將舉辦相關紀念活動。

大陸《反分裂國家法》共有10條，主要內容是鼓勵兩岸繼續交流合作，確保台灣如和平統一後的自治地位，但也首次提出了在3種情況下，大陸得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」，分別是台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失。