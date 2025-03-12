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回應前妻控訴 王志安稱離婚是經兩人友好協商

中央社／ 台北12日電

移居日本的前央視記者王志安，近日被前妻李汀指控逼迫離婚，兩人甚至在直播影片中發生口角。王志安今天上午在個人社群發文表示，兩人是經過友好協商協議離婚、否認家暴等指控，強調過程中沒有任何欺騙行為。

王志安曾是中國中央電視台調查記者，揭發貪腐、土地強奪與醫療失誤等弊案，有數以百萬計觀眾追隨。2015年底公開宣布已離開央視，其後加入新京報，擔任首席調查記者，但又因故引發中國輿論譴責，2019年遭到中國全網封殺，不得不選擇離開中國、往日本發展。

王志安的前妻李汀9日透過網路直播控訴，王志安當年說服她一起搬到日本，然而放棄了中國的工作與生活前往日本後不久，就被迫簽署離婚協議。

事件在網路上延燒數日，王志安今天上午在X平台發布長達4000多字的聲明，回應李汀的指控。

在聲明中強調，2021年2月和李汀簽署了第一份離婚協議，離婚的具體原因是性格不合。原本以為離開中國後，兩個人共患難會弭平在中國時就存在的各種衝突，但「我們兩個都努力了，也都失敗了」。

他強調，離婚全程都是友好協商，簽署完離婚協議後，就搬離了家，一個人住在朋友的民宿裡。2021年10月完成日本法律程序，前後歷時8個月，期間針對離婚協議內文數次更動，最終將協議遞交給東京地方裁判所，協助辦理離婚手續的律師、翻譯，「均能見證我們的協商過程沒有任何欺騙行為」。

此外，王志安也在聲明中否認家暴指控，無論在中國還是日本，無論婚內還是婚外，從未有針對李汀的暴力行為。「在北京生活時，因為家庭糾紛，李汀曾經多次報警，但沒有一次警方認定我對李汀實施了家庭暴力」。

王志安也在聲明中提到，李汀長期患有憂鬱症，她現在需要的是幫助，幫助她根據病情問診就醫、穩定服藥，讓情緒重新穩定下來，「而不是在網上給她的情緒添柴加火」，這是專業醫生的建議。

他在文末表示，「請給李汀和我們的女兒，還有我，一個有希望的未來。拜託各位了」。

王志安於2024年初來台觀光，在參加脫口秀時說，台灣選舉造勢場合像場秀，「把殘疾人士推上去煽情」；他又以顫抖手勢模仿身障人士喊，「支持民進黨，搶救王義川」，這些發言、舉動引發外界批評。

隨後移民署調查後確認王志安來台事由與許可目的不符合，違反相關規定，已依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。王志安則於去年9月底宣布，由於訴願被駁回，因此要「正式起訴移民署」。

日本 王志安 離婚

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