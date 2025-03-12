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阿里蔡崇信：外界低估習近平與民企會談的重要性

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴董事會主席蔡崇信。路透
阿里巴巴董事會主席蔡崇信。路透

阿里巴巴主席蔡崇信12日表示，大陸國家主席習近平2月與大陸創業家會晤，增強企業的投資信心。蔡崇信12日在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）頻道於新加坡舉行的CONVERGE LIVE表示，「人們低估了這次會議的重要性。」他指出，「那次會議對整個企業家界，或者說民營企業界的影響是，給了民營企業家信心，讓他們有信心對自己的企業進行投資。」

CNBC報導，習近平2月17日出席民營企業座談會，在聽取民營企業負責人代表發言後，發表重要演說。包括大陸國務院總理李強、副總理丁薛祥出席座談會，由政協主席王滬寧主持。當時華為總裁任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望控股董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技執行長王興興、小米董事長雷軍，6名民營企業代表在座談會上發言。

根據央視畫面，習近平會後與各位民企負責人握手，包括阿里巴巴創辦人馬雲、DeepSeek掌門梁文鋒。多名大陸大型科技企業舵手均有出席，包括分別有寧德時代董事長曾毓群、美團創辦人王興、騰訊創辦人馬化騰等。

至於如何評價大陸消費狀況時，蔡崇信表示，幾周前召開的民營企業座談會釋放了非常積極的信號，民營企業將在信心驅動下開展投資、新增招聘，進而轉化為消費信心。

這家科技巨頭的AI戰略雄心勃勃，上個月宣布了一項計劃，將在未來3年內投資520億美元用於雲計算和AI基礎設施。阿里聲稱Qwen AI在官方基準測試中表現良好，並展示了該公司在該領域日益增長的影響力。

這家科技巨頭還推出最新的人工智慧推理模型QwQ-32B，聲稱該模型「可與 DeepSeek-R1等尖端推理模型相媲美」。

蔡崇信也分享了對AI開源開放的看法。他說，開源的力量在於讓中小企業和創業者低成本使用AI，未來的應用繁榮將受益於今天的開源。「技術進步的意義不在於大陸是否擁有比美國更好的AI，而是在於開源能夠普惠地幫助人們掌握AI的力量。」

蔡崇信表示，AI不是大企業的專屬遊戲，中小企業將受益於開源開放，未來應用繁榮將正是今天開源的結果。 阿里是境內最早堅持開源開放的龍頭科技公司。截至目前，阿里通義千問Qwen的衍生模型數量已逾10萬個，是全球最大的AI開源模型家族之一。

習近平

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