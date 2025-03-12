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陸國台辦：決定兩岸的關鍵因素 是大陸發展進步

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華12日主持例行記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華12日主持例行記者會。記者陳政錄／攝影

在大陸全國「兩會」前，大陸召開對台工作會議，首度提出「塑造祖國必然統一大勢」。大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步，表示大陸將堅決反對外部勢力干涉，廣泛團結台灣同胞共同推動兩國關係向前發展、推進祖國統一進程。

陳斌華12日主持國台辦記者會，他認為，「新時代以來，祖國大陸紮實推動高品質發展，新質生產力穩步提升，經濟實力、科技能力、綜合國力、國際影響力持續增強，中國式現代化邁出堅實步伐，解決台灣問題的基礎更雄厚、能力更強大，有力塑造了祖國必然統一的大勢。」

因此，他說，新時代新征程，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決有力打擊「台獨」挑釁行徑，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，堅決反對外部勢力干涉，廣泛團結台灣同胞共同推動兩國關係向前發展、推進祖國統一進程。

在此之下，陳斌華還就大陸外長王毅日前在記者會上說，「台灣地區在聯合國唯一稱謂就是中國台灣省」，及涉聯大2758號決議的議題做出回應。

陳斌華指，我們的對台大政方針是一貫的、明確的。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。聯大第2758號決議對此予以充分反映、鄭重確認。聯合國及其專門機構對此嚴格恪守、有案可查。大陸和台灣同屬一個中國，這也是「九二共識」的核心意涵。

陳重申，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。大陸將在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上積極探索「兩制」台灣方案，推進祖國統一進程。同時，將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

九二共識 關係 陳斌華

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