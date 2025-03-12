陸軍費增7.2% 國台辦：捍衛國家主權、維護世界和平的需要

大陸全國「兩會」日前在北京召開，根據預算案，今年大陸軍費為人民幣1.7847兆元（約新台幣8兆710億元），年增7.2%。大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，大陸方面的國防支出公開透明、合理適度，完全是捍衛國家主權、安全和發展利益的需要，是維護世界和平的需要。

就大陸國防預算上升，陸委會日前曾喊話，希望陸方理性克制，與我方溝通對話，共同承擔台海及區域和平穩定的責任，勿採取軍事挑釁作為。對此，陳斌華12日在例行記者會上，做出上述回應。

陳斌華還說，民進黨當局一再炒作大陸「軍事威脅」，卻對外部勢力榨取台灣的行徑竭力討好；不斷「倚外謀獨」、「以武謀獨」，卻對島內（指台灣）民眾希望改善民生福利、「避戰謀和」的呼聲置若罔聞。誰是兩岸和平破壞者、台海危機製造者，不言自明。

陳斌華認為，民進黨當局刻意渲染台海緊張局勢，不過是為了模糊焦點，逃避各界對其無底線「賣台」、交「保護費」的批評與反對。不管民進黨當局怎麼塗脂抹粉，都改變不了其「媚美賣台」的本質和怯懦。

陳斌華說， 「台獨」是絕路，統一擋不住。無論民進黨當局編列多少軍費、交多少「保護費」，都改變不了「以武拒統」死路一條的下場，都阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

同場記者會上，陳斌華還就美國國防部次長提名人柯伯吉表示台灣軍費不足，以及我方指控，解放軍無預警在台灣西南海域實彈射擊違反國際慣例做出回應。

陳斌華說，大陸堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定。他還稱，「台灣是中國的一部分，解放軍在台海周邊組織演訓行動，合法合理，天經地義」，他稱要正告民進黨當局，「台獨」挑釁一日不止，反制行動一刻不停。