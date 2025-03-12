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陸AI代理現「強強組合」 Manus牽手阿里通義千問

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
以「全球首款通用型AI智慧體」為賣點的Manus平台，是由大陸AI新創團隊推出。（中通社）
以「全球首款通用型AI智慧體」為賣點的Manus平台，是由大陸AI新創團隊推出。（中通社）

最近火爆出圈、「一邀請碼難求」的大陸AI智慧體（AI Agent，台灣稱「AI代理」）Manus，將與阿里通義千問團隊達成戰略合作。雙方將在大陸國產模型和算力平台上實現Manus的功能，兩家技術團隊正緊密協作，致力於為用戶打造更具創造力的通用智慧體產品。

證券時報報導，阿里通義方面回應稱，「Manus和通義千問確實在進行開源模型方面的合作，我們期待與更多全球AI創新者開展合作。」

大陸AI大模型團隊Monica，6日發布自己的首款AI智慧體產品Manus，並定義為「全球第一款通用Agent產品」。根據團隊發布的4分鐘展示影片，Manus能夠實現真正的自主執行能力，例如從包含15份簡歷的壓縮包裡，篩選出最符合條件的簡歷、做房產研究、股票分析等。

Manus發布後，迅速引爆大陸AI圈，被一些人視為「下一個DeepSeek」。由於Manus目前仍處於內部測試階段，只有獲得邀請碼的用戶才能親手體驗。在二手交易平台上，Manus邀請碼的價格被炒到高達人民幣5萬元。但是，與讚譽隨之而來的，是「全靠套殼」、「饑餓行銷」等質疑，網路上對這款產品的評價，也開始兩極分化。

不過，Manus團隊對於「套殼」的質疑，採取坦誠開放態度回應。Manus首席科學家季逸超所說，「極致的套殼就是勝利」。一些業內人士也表示，Manus能夠將現有技術包裝，並推出滿足使用者需求的產品，應用端的創新同樣不可忽視。Manus火爆出圈的重要意義，在於拉開了AI智慧體大規模落地應用的序幕。

值得注意的是，季逸超11日在社交平台表示，Manus使用了Claude大模型和不同的「阿里千問」大模型的微調模型開發。Claude是美國人工智慧初創公司Anthropic發布的大型語言模型家族，擁有高級推理、視覺分析、代碼生成、多語言處理、多模態等能力。

季逸超還透露，「當我們構建Manus時，只拿到了Claude 3.5 Sonnet v1，所以需要很多輔助模型。現在Claude 3.7看起來真的很有前途，我們正在內部測試，會發布更新。」

開源證券研報表示，AI Agent應用將在2025年多點開花，其中AI Agent將在B端率先商業化，電商、行銷、CRM、金融、法律等場景加速落地。伴隨國內外巨頭大模型持續反覆運算，C端將有殺手級應用。持續堅定看好AI Agent落地產業趨勢。

銀河證券研報認為，AI Agent落地使得大模型聚集度更高、算力資源需求更加旺盛，重心逐步從預訓練轉移到了特定應用場景的後訓練，推理端算力規模將提升。

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