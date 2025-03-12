華為爆「收錢代考」招聘醜聞 多名負責人遭開除

大陸通信巨頭華為爆出招聘腐敗醜聞。從研發、招聘到人資串通一氣成作弊產業鏈，明碼標價販賣考試題目，並收回扣。華為近日已整頓內部「違規招聘」，10日發布內部通報，開除違規事件相關負責人。

財新網報導，華為內部通報稱，ICT產品與解決方案、半導體業務部等多部門，在招聘非雇員人員選擇業務中，存在安排、參與替考、向候選人透露服務能力考察題目等違規行為，同時，多人透過出賣公司信息資產獲利。因此開除涉事人員，並要求退回非法獲利、賠償公司損失。

報導引述一名華為研發部門員工指出，從通報來看，實際上是相關研發、測試部門的負責人帶著下面的工程師，一起幫助外包員工在招聘中舞弊，當中還存在洩露及安排下屬洩露公司信息資產的行為。

所謂「非雇員」是指不屬於華為的正式編制員工，而是與華為有項目合作關係、但勞動合約在第三方的員工。有網路消息指出，華為近日在成都的招聘出現嚴重的違規操作，部分管理層人員也參與其中，招1人入職可賺取高達人民幣2萬元（約新台幣9萬元）的內推費用，新員工入職後，還被要求每月支付高額回扣。

有多名華為員工透露，華為已發布相關招聘違規事件的內部處理文件。「這是我見過最長的處罰名單，大概涉及近百人。」

搜狐科技引述消息報導，華為招聘出現的黑色產業鏈，從分公司領導到人力資源管理、研發等統統作弊，洩露招聘考題，甚至傳出內部介紹1個員工索價人民幣2萬至5萬不等，入職後每個月要抽人民幣3000元。

有深圳外包員工說：「自己組也有人被查到了，雖然違規行為和這次事件無關。」華為公關表示，目前沒有官方回應，網上傳聞涉及的金額和細節不完全屬實。