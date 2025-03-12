快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

華為爆「收錢代考」招聘醜聞 多名負責人遭開除

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為爆「收錢代考」招聘醜聞，多名負責人遭開除。（美聯社）
華為爆「收錢代考」招聘醜聞，多名負責人遭開除。（美聯社）

大陸通信巨頭華為爆出招聘腐敗醜聞。從研發、招聘到人資串通一氣成作弊產業鏈，明碼標價販賣考試題目，並收回扣。華為近日已整頓內部「違規招聘」，10日發布內部通報，開除違規事件相關負責人。

財新網報導，華為內部通報稱，ICT產品與解決方案、半導體業務部等多部門，在招聘非雇員人員選擇業務中，存在安排、參與替考、向候選人透露服務能力考察題目等違規行為，同時，多人透過出賣公司信息資產獲利。因此開除涉事人員，並要求退回非法獲利、賠償公司損失。

報導引述一名華為研發部門員工指出，從通報來看，實際上是相關研發、測試部門的負責人帶著下面的工程師，一起幫助外包員工在招聘中舞弊，當中還存在洩露及安排下屬洩露公司信息資產的行為。

所謂「非雇員」是指不屬於華為的正式編制員工，而是與華為有項目合作關係、但勞動合約在第三方的員工。有網路消息指出，華為近日在成都的招聘出現嚴重的違規操作，部分管理層人員也參與其中，招1人入職可賺取高達人民幣2萬元（約新台幣9萬元）的內推費用，新員工入職後，還被要求每月支付高額回扣。

有多名華為員工透露，華為已發布相關招聘違規事件的內部處理文件。「這是我見過最長的處罰名單，大概涉及近百人。」

搜狐科技引述消息報導，華為招聘出現的黑色產業鏈，從分公司領導到人力資源管理、研發等統統作弊，洩露招聘考題，甚至傳出內部介紹1個員工索價人民幣2萬至5萬不等，入職後每個月要抽人民幣3000元。

有深圳外包員工說：「自己組也有人被查到了，雖然違規行為和這次事件無關。」華為公關表示，目前沒有官方回應，網上傳聞涉及的金額和細節不完全屬實。

人民幣 回扣

延伸閱讀

加大投入AI發展 傳總價45億購寒武紀晶片？字節跳動回應

劉亦菲驚爆新戀情！大18歲華為CEO疑用「黃玫瑰」示愛

​有跡可循？華為董座余承東與劉亦菲微博互相關注 引發陸網熱議

華府智庫：華為囤貨夠用1年 可產75萬顆先進AI晶片

相關新聞

華為爆「收錢代考」招聘醜聞 多名負責人遭開除

大陸通信巨頭華為爆出招聘腐敗醜聞。從研發、招聘到人資串通一氣成作弊產業鏈，明碼標價販賣考試題目，並收回扣。華為近日已整頓...

連2年陸政府工作報告無「和平統一」 陸國台辦「這麼說」

為期8天的大陸全國「兩會」昨畫下句點，期間大陸國務院總理李強發表政府工作報告，涉台內容提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作...

陸AI代理現「強強組合」 Manus牽手阿里通義千問

最近火爆出圈、「一邀請碼難求」的大陸AI智慧體（AI Agent，台灣稱「AI代理」）Manus，將與阿里通義千問團隊達...

龐建國遺作 國父紀念館出版「建國宏規—孫中山思想的時代意義」

今天（12日）是國父孫中山先生逝世一百周年，國立國父紀念館日前出版《建國宏規—孫中山思想的時代意義》。國父紀念館館長王蘭...

盼77歲父親獲釋 黎智英兒子擬會川普政府官員

香港壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子今天在華盛頓表示，隨著美國總統川普重返白宮，讓黎智英獲釋多了一線希望。黎智英的兒子和倡議...

春哥侃陸／低調應對美施壓 中國暗鬥不明爭在圖什麼？

當一大堆國家與美國明爭之際，中國大陸跟美國似乎在小打小鬧、不吵不談的暗鬥階段。其中一個主要原因，是中國正逢人大政協兩會舉行的「政治大事」期，今年中共領導層要創造「光明論」氛圍， 一切爭議性話題都要壓低。另一個原因，是來自中國一些美國問題專家的「坐山觀虎鬥」主張。 在這批學者眼中，川普的主要敵人是中國，然而為何對中國來說，最佳狀態就是川普繼續大亂鬥下去？聯合報資深香港特派員李春，耙梳北京的專家智囊如何影響中共決策層的動向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。