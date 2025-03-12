龐建國遺作 國父紀念館出版「建國宏規—孫中山思想的時代意義」

今天（12日）是國父孫中山先生逝世一百周年，國立國父紀念館日前出版《建國宏規—孫中山思想的時代意義》。國父紀念館館長王蘭生在序文中表示，盼以此緬懷國父崇高理念，並感念長期鑽研孫中山思想的龐建國教授。

《建國宏規—孫中山思想的時代意義》一書是將前國民黨立委、也是已故知名教授龐建國自2011年至2021年發表於期刊或專書之相關論文集結而成，依據主題分為「理論探索」與「兩岸實踐」上下輯共12篇文章。其中，上輯「理論探索」收錄6篇文章，以「孫中山思想的特性與時代意義」一文揭開序幕；作者開宗明義表示，從意識形態比較研究的角度出發，孫中山思想具有3個思想建構特性：博大平正、調和持中以及彈性開放。

由於這3大特性，使得孫中山思想在作為國家發展指導綱領時，授予後繼者隨著時代環境變遷而採取創新作為的空間，讓制度安排和政策制定能夠與時俱進。也因此讓形成在百年之前的孫中山思想，現在看來不但絲毫不顯過時，反而展現出跨越時空的生命力。

下輯「兩岸實踐」則著眼於海峽兩岸分治以來的發展歷程，作者發現無論是「台灣經驗」的光芒或者是「中國模式」的崛起，都在告訴世人「當台灣或中國大陸的發展路線依循孫中山思想推進的時候，都能邁開穩健的步伐，獲致良好的表現，而一旦背離了孫中山的國家發展理念，就會弊病叢生，招致困頓」。尤其在現今第三波民主浪潮全面遭遇挑戰，世界局勢動盪之際，孫中山思想恰可發揮解決這些弊端的啟發作用。

館方表示，本書作者龐建國生長在一個革命家庭，祖父因響應辛亥革命壯烈犧牲，父兄皆出身黃埔，對國家民族的熱愛，根植於血脈基因之中。他自小聽父親講述孫中山先生事蹟，陳炯明叛變炮轟觀音山，造成中山先生著作及參考書籍資料等付之一炬，令他聞之扼腕，在當時尚且年少的心中就立下志向，矢志為夯實中山學說理論基礎，闡揚孫中山思想而努力。

龐建國夫人邱秀珍於代序文中寫道，「自從他離去之後，我經常在他的書房流連，撫摩書架上他的著作以及他所珍藏的書籍資料，終於明白，研究並闡揚孫中山思想就是他一生的志業。」

邱秀珍認為，對於一位忠誠的孫中山信徒而言，紀念他最好的方式就是將他多年研究中山思想的心得傳揚出去。在國父孫中山先生逝世一百周年之際，《建國宏規—孫中山思想的時代意義》一書得以由國父紀念館出版，饒富紀念意義，也了卻她的一樁心願。

《建國宏規—孫中山思想的時代意義》可視為是龐建國生前力作《孫中山思想的時代意義：國家發展研究的視角》一書的補述，該書已於2024年重印出版。館方也表示，讀者如果想了解龐建國勇往直前的人生故事，可參閱《永不放棄—龐建國紀念文集》一書。