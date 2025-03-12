盼77歲父親獲釋 黎智英兒子擬會川普政府官員

香港壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子今天在華盛頓表示，隨著美國總統川普重返白宮，讓黎智英獲釋多了一線希望。黎智英的兒子和倡議人士計劃在華府會見川普政府官員。

路透社報導，黎智英對兩項串謀勾結外國勢力的指控和一項串謀刊印煽動刊物的指控均不認罪。港警2021年6月依據國安法突襲搜查香港蘋果日報，並凍結相關銀行帳戶與資產，迫使公司停止營運。

2019年香港爆發暴力街頭抗議後，中國在香港實施的國家安全法被用來監禁支持民主運動人士。美國和其他外國政府批評這條法律是當局壓制異議的工具。

黎智英案是美中關係的一個摩擦點，川普去年在競選總統期間曾說，他「百分之百」會從中國手中救下黎智英。

黎智英的兒子告訴記者，儘管他的父親在香港受到嚴酷的單獨監禁，健康狀況每況愈下，這位77歲的民主倡議人士仍在為自己的理念奮鬥。

他在華府對記者說：「川普總統是第一個提到我父親名字的美國總統。」他補充說，父親的志業一直得到美國兩黨支持。

當被問及川普入主白宮後，是否增強了他的信心，他說：「簡而言之，是的，我們懷抱著更多希望。」

他說，黎智英的支持者本週已經與國務院官員會面，之後也將會晤白宮國家安全會議（NationalSecurity Council）官員。

白宮和國務院並未立即回應路透社的詢問。

中國直指與黎智英健康有關的說法是「誹謗」。中國駐華盛頓大使館未立即回應置評要求。