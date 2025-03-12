民營經濟促進法 陸兩會未通過

今年大陸全國兩會昨天結束，備受關注的「民營經濟促進法」未在會期內通過。有分析指，此法仍須吸納各界回應並就實施細節來調整，可能會在四月或六月的全國人大常委會會議公布。

大陸全國人大會議昨天閉幕，通過七項決議，原本在大陸召開民營經濟企業座談會後，民營經濟促進法受到關注，但最終未在兩會會期內通過。不過，據人大常委會工作報告，今後一年已預安排審議的卅四件法律案，確定包含民營經濟促進法、金融法和金融穩定法等。

去年二月，大陸官方宣布民營經濟促進法起草工作已啟動，立法進程將加快推進。今年全國兩會前夕，民營經濟促進法草案二審稿在二月廿四日提請十四屆全國人大常委會第十四次會議審議。

香港南華早報引述北京智庫中國企業研究所資深研究員唐大杰說，這可能是由於該法的複雜性質，此法仍須吸納各界回應並就實施細節來調整，有可能會在全國人大常委會四月或六月的會議公布。而考量到該法目的是要增強法律保障，他認為，不應將尚未通過視為拖延。

此外，昨日人大閉幕後，安排部長通道採訪，分別由文旅部長孫業禮、自然資源部長關志鷗、國家體育總局長高志丹回應提問。孫業禮提到，去年大陸文旅延續發展趨勢，相關產業企業實現營收人民幣十四兆元，年增約百分之六。但他也提到，目前不合理低價遊、強迫購物等現象屢屢發生，今年將採取專案行動，加強打擊懲治力度，防止無序競爭。