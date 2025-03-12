美加強調查 華裔學者掀返陸潮

在美國對華裔科學家加強調查背景下，港媒報導，近期又有幾位大陸學者從美國返國，分別是核物理學家劉暢離開普林斯頓大學，回母校北京大學物理學院任職；數學家林華新卸下在奧勒岡大學近卅年的教職，在新成立的上海數學與交叉學科研究院（SIMIS）擔任教授。

香港南華早報報導，劉暢二○一一年七月獲北大物理學院學士學位，二○一七年獲普林斯頓大學天文物理學系等離子體物理學專業博士學位；二○一七年三月至二○二五年一月在普林斯頓等離子物理實驗室從事研究。今年二月，劉暢返回大陸加入北京大學物理學院，擔任重離子物理研究所助理教授。

六十九歲林華新是在一九九四年定居於奧勒岡州，此後在奧勒岡大學擔任了卅年的教授，他專攻算子代數，在解決「C*-代數」理論中長期存在的問題中發揮了關鍵作用。林華新去年底返陸加入SIMIS並擔任教授。

此外，計算機科學家和區塊鏈專家陳婧、在美國埃默里大學任教逾十年的生物統計學者胡懿、在美國工作四十多年並當選美國國家工程院院士的計算物理學家陳滬東等，都在近期返回大陸。

隨著中美關係轉冷，近期在美大陸科學家「回國潮」正在加速，他們的考量包含在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。