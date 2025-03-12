陸人大閉幕會 趙樂際因病缺席

今年大陸全國兩會（政協、人大會議）昨畫下句點，不過大陸全國人大委員長趙樂際昨因「呼吸道感染」缺席人大會議閉幕式，罕見創下人大委員長缺席人大閉幕會的案例，引起關注。

趙樂際現任大陸全國人大委員長，在中共政治局常委排名中居於第三，僅次於中共總書記習近平和國務院總理李強。

大陸十四屆全國人大三次會議昨下午閉幕，會上通過關於政府工作報告、發展計畫、預算、兩高報告等七項決議，習近平等政治局常委出席，獨缺趙樂際。

會議改由全國人大副委員長李鴻忠主持，他表示「趙樂際委員長因呼吸道感染，今天下午的大會請假。受大會主席團的委託，我主持今天的大會。」

李鴻忠聲稱，這次會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量；又喊話稱，「團結就是力量」，呼籲更加緊密地團結在以「習近平同志為核心的黨中央」周圍，為以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

此前，趙樂際在兩會期間還有露面。他在五日主持人大開幕式後，六日參加了全國政協致公黨、僑聯、對外友好界委員的聯組會，八日主持人大主席團第一次會議，但在十日的主席團第二次會議就缺席，也由李鴻忠代主持，加上昨天缺席閉幕會，已連兩日缺席人大活動。

昨日閉幕式前，媒體入場時發現，主席台第一排中央的名牌已改為李鴻忠，在李宣布趙樂際「呼吸道感染」訊息當下引起一陣驚呼；同時，本應現場轉播的央視新聞頻道，也沒有「直播」人民大會堂內畫面，而是留在攝影棚，用主播與來賓訪談、文字插播方式呈現人大閉幕式。會後本報嘗試詢問部分離場的人大代表，但均未做回應。目前大陸官方並未揭露更詳細的訊息。

據指出，前一次有中共政治局常委層級官員缺席「兩會」是在二○○七年，時任大陸國務院副總理黃菊也是因病缺席。