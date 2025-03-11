中共今年軍費增7.2％ 陸委會：透過「槍桿子」緊繫政權

大陸今年國防軍費與公共安全支出分別增長7.2%、7.3%，超過GDP增長5%目標。陸委會副主委沈有忠日前出席東海大學學術活動時表示，這突顯了中共持續強化國安政法系統的維穩力度，透過「槍桿子」、「刀把子」緊繫政權等思維。

沈有忠7日出席東海大學「中國大陸暨區域發展研究中心」揭牌儀式暨「2025年中共兩會研析與影響座談會」，與學者共同針對中共「兩會」的內涵進行剖析，探討其對國際及兩岸關係的影響。

沈有忠指出，各方關注中國大陸在政府工作報告設定今年經濟增長維持為5%，預算赤字率提升至4%，合計新增政府債務較去年大幅增加2.9兆元人民幣、增幅達32.4%。而消費物價指數下修至2%，顯示通縮壓力仍大。其增加債務等政策作為，可能意在刺激消費，拉抬持續下行的經濟。

沈有忠並指，面對美中競爭走向加劇之情勢，中共企圖調動資源，舒緩內部的房市、地方債務、金融機構、以及社會治理等各種風險。

沈有忠提到，中共內部經濟壓力未緩解，國防軍費與公共安全支出卻分別有7.2%、7.3%的高增長幅度，超越GDP增長5%目標，「突顯中共持續強化國安政法系統的維穩力度，透過『槍桿子』、『刀把子』緊繫政權等思維」，更不斷擴張軍費，引發鄰近與全球民主國家的關注。

針對聯大2758號決議文，沈有忠指出，決議文內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。而開羅宣言等文件在提出時，中華人民共和國更是根本不存在。中共不斷向國際社會釋放錯誤訊息，刻意曲解決議，應予嚴正駁斥。

根據陸委會新聞稿，與會學者表示，中共召開「兩會」除可研析其「維穩」等政策性意涵外，亦可觀察其面臨之國內、國際結構的變化，透過系統性分析其決策過程、政策產出背景，對台政策之脈絡性與中共在台灣問題國際化之策略轉變，以及實務面賦予福建「先試先行」操作對台之作為等，以作為政府應對之參考。

學者指出，民營企業在兩會期間的能見度增加，未來可關注民企在其經濟發展扮演之角色及對台商的影響。亦有學者提及，以媒體宣傳角度分析不同國家媒體對「兩會」的報導，顯示「兩會」除係中共對內宣傳，亦為其大外宣之平台。學者也提醒，中共持續對我青年的統戰拉攏，應注意赴陸風險；另建議，加強對中國大陸研究相關人才的培育，以鞏固台灣在全世界研究中國大陸領域之優勢。