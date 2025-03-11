陸人大委員長趙樂際「呼吸道感染」缺席 人大閉幕強調習核心

大陸全國人大三次會議閉幕式11日下午舉行，大陸全國人大委員長趙樂際因「呼吸道感染」缺席，改由副委員長李鴻忠主持。會上通過七項決議，李鴻忠最後喊話，讓我們更加緊密地團結在以「習近平同志為核心的黨（中共）中央周圍」，為以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

大陸全國「兩會」近入尾聲，在昨日上午政協閉幕後，人大閉幕式於今天下午舉行，在中共總書記習近平等高層入場前，主席台第一排中間名牌並非按慣例擔任大會主持的趙樂際，而是李鴻忠即受到關注，之後李鴻忠宣布，「趙樂際委員長因呼吸道感染，今天下午的大會請假。受大會主席團的委託，我主持今天的大會。」

據李鴻忠表示，今天的人大全體會議，應出席代表2929人，出席2884人，缺席45人，出席人數符合法定人數。接著，會議依序高票表決通過於政府工作報告的決議；關於修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的決定。

以及，關於2024年大陸國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃的決議；關於2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算的決議；關於全國人大常委會工作報告的決議；關於最高人民法院工作報告的決議；關於最高人民檢察院工作報告的決議。

通過上述決議後，李鴻忠發表講話，表示大陸十四屆全國人大三次會議圓滿完成了各項議程。會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。

李鴻忠說，今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重。我們要在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

李鴻忠最後還喊話，「團結就是力量，奮鬥創造歷史，實幹成就未來。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，同心同德，求真務實，開拓進取，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。」

接著，李鴻忠宣布各項議程進行完畢，在唱大陸國歌後，宣布人大會議閉幕。過程中，未因趙樂際的缺席有明顯異常，習近平等中共高層也未有特殊舉動，會後，有人大代表在離席前被本報問及，是否提前知道趙樂際缺席時，對方僅快步擺手表示，「大會很圓滿」。

趙樂際5日主持人大開幕式後，6日參加了政協致工黨、僑聯、對外友好界委員的聯組會，8日也曾主持人大主席團第一次會議，但昨天的主席團第二次會議缺席，也由李鴻忠代主持，即受到關注，成為今天閉幕式前，一些海外媒體關注焦點，因為在先前的活動中，趙並未有明顯「身體不適」的情況出現，也沒有傳出被查的訊息。

值得注意的是，北京近日受沙塵暴、霧霾影響，今天空氣質量指數突破200，已達到「重度汙染」水準。北京市生態環境監測中心發布訊息指出，近日，大氣擴散條件持續轉差，在不利擴散氣象條件及區域性污染作用下，北京及週邊地區PM2.5濃度明顯上升，截至今日11時，北京市PM2.5濃度為每立方公尺204微克，空氣品質已達重度污染量。