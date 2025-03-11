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大陸A股3大指數開低 收盤前由黑翻紅

中央社／ 台北11日電
美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，造成美股重挫，連帶衝擊全球證券市場。 示意圖／AI生成
美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，造成美股重挫，連帶衝擊全球證券市場。 示意圖／AI生成

美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，造成美股重挫，連帶衝擊全球證券市場。中國A股3大指數今天開盤均走跌，其中滬指一度下跌近1%。3大指數在午後一改頹勢，持續走強，在收盤前由黑翻紅。

綜合21世紀經濟報導、第一財經、香港經濟日報，今日中國3大指數開低，滬指跌0.91%、深成指跌1.17%、創業板指跌1.26%，隨後跌幅逐漸收窄，呈震盪上漲格局。

3大指數在中午過後持續走強，在收盤前由黑翻紅，滬指漲0.41%、深成指漲0.33%、創業板指漲0.19%。

據統計，今天整體市場超過2800檔個股上漲，滬深兩市全天成交額人民幣1.48兆元（約新台幣6.7兆元），較前一個交易日縮量238億元。

對於後市展望，中原證券研究報告指出，3月至4月為年報披露的高峰期，企業盈利修復情況將直接影響市場信心。

指數 滬指

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