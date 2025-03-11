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中共人大閉幕式…人大委員長趙樂際連2日缺席 原因曝光備受關注

聯合報／ 特派記者陳政錄黃雅慧／北京即時報導
大陸全國人大委員長趙樂際傳出因「呼吸道感染」缺席11日下午人大閉幕式。圖為3月8日，十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議時，趙樂際向大會報告全國人大常委會工作。 （中新社）
大陸全國人大委員長趙樂際傳出因「呼吸道感染」缺席11日下午人大閉幕式。圖為3月8日，十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議時，趙樂際向大會報告全國人大常委會工作。 （中新社）

大陸十四屆全國人大三次會議11日下午舉行閉幕式，表決政府工作報告的草案等，但全國人大委員長趙樂際卻缺席，改由人大副委員長李鴻忠主持。李鴻忠說，「趙樂際委員長因呼吸道感染，今天下午的大會請假。受大會主席團的委託，我主持今天的大會。」

大陸十四屆全國人大三次會議閉幕式11日下午3時舉行，中共總書記習近平等中共領導人出席，但中共中央政治局七常委中，獨缺趙樂際的身影。閉幕會開始後，李鴻忠表示，趙樂際因「呼吸道感染」。

3月8日，十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議時，趙樂際還有出席向大會報告全國人大常委會工作。

昨日，據央視新聞聯播畫面，大陸全國人大舉行主席團二次會議、常務主席會議，趙樂際就已缺席，由副委員長李鴻忠代主持。由於先前並未傳出有關趙樂際的身體狀況、甚至是否被查等情況，使得今天他的缺席備受關注。

大陸十四屆全國人大三次會議11日下午舉行閉幕式，但全國人大委員長趙樂際缺席，改由人大副委員長李鴻忠主持。特派記者陳政錄／攝影
大陸十四屆全國人大三次會議11日下午舉行閉幕式，但全國人大委員長趙樂際缺席，改由人大副委員長李鴻忠主持。特派記者陳政錄／攝影

中共 全國人大

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