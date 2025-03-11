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陸駐美大使謝鋒警告：極限施壓注定撞上南牆

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸駐美國大使謝鋒應邀向「春天裡的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭，第一時間向美國各界宣介大陸「兩會精神」。（圖／取自大陸駐美大使館網站）
大陸駐美國大使謝鋒應邀向「春天裡的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭，第一時間向美國各界宣介大陸「兩會精神」。（圖／取自大陸駐美大使館網站）

在傳出美中正積極安排兩國元首峰會之際，大陸駐美大使謝鋒警告美國，「極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，『以台制華』只會引火燒身。」他呼籲美方改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，爭取中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

據中國大陸駐美使館網站消息，謝鋒於10日應邀向「春天裡的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭。他提到，毋庸諱言，目前中美關係面臨嚴峻挑戰，再次處於何去何從的關頭。

謝鋒說，中華民族歷經磨難、百折不撓，有著自立自強的志氣、不畏強暴的骨氣、踏平坎坷的底氣。極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，「以台製華」只會引火燒身。

謝鋒續指，中國的發展、進步、繁榮是中國人民一步一腳印幹出來的，「一滴汗水摔八瓣」拚出來的，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更美好生活的前進步伐。他呼籲，美方應該改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，同中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，爭取中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

此外，謝鋒還提到，面對經濟全球化遭遇逆風和回頭浪，中國始終堅持對外開放不動搖，持續擴大制度型開放、自主開放和單邊開放。日前發布《2025年穩外資行動方案》提出20條措施，《政府工作報告》又提出加大穩外貿政策力度，大力鼓勵外商投資，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，充分體現以開放合作為世界發展賦能的誠意與擔當。

謝鋒強調，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9%，今年1月英國、南韓、荷蘭對中投資增長324%、104%、76%，「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。

大陸駐美大使謝鋒警告，極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，「以台制華」只會引火燒身。（圖／取自大陸駐美大使館網站）
大陸駐美大使謝鋒警告，極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，「以台制華」只會引火燒身。（圖／取自大陸駐美大使館網站）

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