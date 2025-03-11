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港終審法院將直播聆訊 國安相關案件除外

中央社／ 香港11日電

香港終審法院將於下月1日起在網上直播上訴案件的聆訊，為期2年，但不包括與國家安全有關的訴訟，以及備受矚目的公共秩序案件或受高度政治關注的案件等。

香港司法機構今天公布這項決定時表示，司法公開是維持公眾對司法制度的信心及維護法治的基本原則，在維護司法公義這個大前提下，在法院大樓外現場直播司法程序，可增加法庭程序的透明度及加強公眾對司法程序的信心。

據公布，終院去年曾試行直播4件案件，經檢討後，終院計劃4月起現場直播終院所有實質上訴案件，但不包含兩類案件。

第一，須保障兒童或精神不健全的成年人的權益、維護隱私、商業秘密或商業機密等的案件；第二，與國家安全有關的訴訟、備受矚目的公共秩序案件或受高度政治關注的案件。

司法機構表示，作出上述例外安排，是要維持法庭內的應有行為舉止，避免對訴訟人和律師造成過大壓力，以及維護司法公正和公義。但這些案件仍會向公眾開放，市民可一如既往親身出席聆訊。

根據安排，下月初終院就會直播兩件聆訊，市民可透過終院網站觀看，但不得攝錄或使用現場直播片段作任何用途。

司法 直播 香港

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