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才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

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華爾街日報：川習6月美國舉行「生日峰會」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國家主席習近平（左）何時與美國總統川普會面備受關注，圖為2017年11月9日習近平在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式。（美聯社）
大陸國家主席習近平（左）何時與美國總統川普會面備受關注，圖為2017年11月9日習近平在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式。（美聯社）

香港南華早報10日獨家報導，美國總統川普最早可能在4月訪問中國大陸。美國華爾街日報隨後則發布另一則獨家報導，引述據知情人士透露，華盛頓和北京方面已開始討論川普與大陸領導人習近平可能於6月在美國舉行「生日峰會」的事宜。

知情人士稱，目前雙方仍處於初步討論階段。川普政府正在加緊對中國採取關稅和其他貿易措施，該策略目的是為與北京的談判增加籌碼。

華爾街日報指出，美中最近就可能在兩位領導人都將慶祝各自生日的6月份舉行峰會進行了討論，這顯示，在貿易緊張局勢令全球市場和企業不安之際，雙方都願意為兩國關係注入一些友好氣氛。

習近平出生於1953年6月15日，川普出生於1946年6月14日。但知情人士也提醒，目前還沒有任何事情敲定。白宮對此不予置評，中國大使館沒有回覆華爾街日報記者的詢問。

俄羅斯衛星通訊社2月19日曾報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，習近平將在5月9日的「勝利日」（指1945年5月8日納粹德國對蘇聯正式簽訂投降書，宣布在第二次世界大戰無條件投降）紀念日之際訪問俄羅斯，俄羅斯總統普亭則將在抗日戰爭勝利80周年之際於8月底至9月初訪問中國大陸。

習近平是否會在與普亭會面前先與川普舉行峰會，將是美中俄三邊關係變化的重要觀察指標。

俄羅斯 川普 華爾街日報

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