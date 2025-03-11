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南華早報：川習最快下月會面

聯合報／ 國際中心、大陸中心／綜合報導
美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平（左）二○一七年十一月在北京會晤。（路透）
美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平（左）二○一七年十一月在北京會晤。（路透）

香港南華早報十日獨家報導，多位外交消息人士透露，美國總統川普最早可能四月訪問中國大陸。若此事成真，習近平將會在五月訪問莫斯科會見俄羅斯總統普亭前，先與川普會面，美中俄關係備受國際社會關注。

消息人士透露，川普重返白宮以來似乎一直專注於與北京敲定協議。美中兩國領袖都希望對方來訪以展示其外交勝利，但初步討論是圍繞川普訪問大陸。目前尚不清楚有關這套行程的討論進展到什麼程度。

美中對話 比拜登時期更困難

一位中國大陸消息人士說，「北京官員現在與華盛頓的對口官員交談，比拜登政府時更加困難，因為華盛頓正在經歷劇變」。

川普一月廿日就職前幾天，和中國大陸國家主席習近平通話，就廣泛問題進行談話。一周後，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通話，但雙方尚未舉行任何正式會面。魯比歐受到北京制裁，嚴格來說不能訪問大陸。

第二名消息人士表示，中美一直在討論川普與習近平會晤，並努力爭取在四月舉行，但日期尚未敲定。該消息人士說，川普已明確表示，希望習近平訪問佛州海湖莊園，兩人曾於二○一七年在此會面，但北京方面希望在華盛頓舉行更正式的會面，或邀請川普訪問大陸。

川普若訪中 習的外交勝利

該消息人士說，「對習近平來說，如果川普在兩會後訪問中國，將是一次重要的外交勝利」。中國全國政協會議和全國人大會議本周結束。一名美國消息人士表示，「川普訪中國最快也要等到四月」。

據先前報導，川普曾說，他希望上任後一百天內前往中國，而四月訪問就在這一百天時間範圍內。川普本月對中國商品加倍加徵關稅，他先前也下令對中國貿易行為進行調查，預計調查將於四月結束，調查結果可能成為對北京採取進一步貿易行動的基礎。

另一名駐華盛頓並對此有所瞭解的美國消息人士說，川普預計四月或五月訪問大陸，而有關川普下一步對中動向的蛛絲馬跡可能很快浮出水面。

這名消息人士說，「現在川普團隊在中國問題上很安靜，因為他們的人變少了，與他的第一任相比只有一半。他們現在專注於烏克蘭，因為川普認為他很快就能完成烏克蘭的事情，跟中國比起來，烏克蘭也沒有那麼複雜」，一旦烏克蘭問題解決，所有注意力 「都會轉向中國」。一名英國消息人士說，美中領導人會晤的基礎工作已開始，據報在幾星期前，一個頗高級的中國代表團訪問華盛頓，與川普政府進行接觸。

習近平在大陸全國兩會期間，未透過參與團組討論方式，發表涉台言論。有分析認為，習近平可能希望先與川普談，從美中關係的大架構處理涉台議題，甚至有人猜測，不能排除川習可能就台灣議題達成「大交易」，例如談判中美第四公報的可能性。

北京 川普 習近平

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