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去阿拉伯化 陸伊斯蘭教協會換會徽

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸推進宗教中國化，中國伊斯蘭教協會近期更新會徽，被認為是去阿拉伯化的體現。上圖為新版會徽，與原會徽有明顯區別。圖／取自微信
大陸推進宗教中國化，中國伊斯蘭教協會近期更新會徽，被認為是去阿拉伯化的體現。上圖為新版會徽，與原會徽有明顯區別。圖／取自微信

大陸領導人習近平上任後，大力推進宗教中國化，要求宗教反映「習思想」與社會主義核心價值觀。近期在大陸全國兩會召開期間，中國伊斯蘭教協會微信公眾號的ＬＯＧＯ（標誌）換新，分析認為，新版會徽去阿拉伯化，並體現國家主體性。

中國伊協原來的會徽是綠色，並有清真寺建築圓頂及星星、新月標誌，阿拉伯色彩濃厚，並且附有組織英文名稱。更換後的會徽則改為藍色，且更加簡化，去除了圖案與英文名稱，僅留下中文名稱。港媒星島日報指出，新會徽反映了宗教色彩淡化，同時體現國家主體性。

除了ＬＯＧＯ更新，據本報查詢，該協會中文版官網也在去年十二月進行更新。與舊版相比，拿掉了原版ＬＯＧＯ、清真寺建築物等圖案，網站主色也從綠色改為藍綠色，但仍保有維吾爾語版官網。

報導指出，在宗教中國化政策裡，伊斯蘭教中國化是重中之重。大陸伊斯蘭教教徒大概有兩千多萬，主要聚居區在新疆、寧夏、甘肅、青海和雲南。近年，官方大舉整治「清真概念泛化」，並對清真寺建築風格「去阿拉伯化」、「去沙特（沙烏地阿拉伯）化」，要求宗教建築體現中國特色。

此外，大陸還重新譯註伊斯蘭教經典古蘭經，中國伊協去年九月出版發行中文版古蘭經節選簡註，中國伊協會長楊發明稱，譯註過程堅持以中國化方向及社會主義核心價值引領。

伊斯蘭 建築 清真寺

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