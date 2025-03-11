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王滬寧：要發揮統戰組織作用

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

今年大陸全國兩會進入尾聲，政協閉幕式昨上午舉行，大陸全國政協主席王滬寧說，要做好「四個凝聚」工作，切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，不斷鞏固全國各族人民大團結，加強海內外中華兒女大團結。

王滬寧在政協閉幕式指出，政協全體委員一致認為，大陸一年來在世界變局中能續寫「風景這邊獨好」新篇章，起決定性作用的是中共總書記習近平領航掌舵。政協要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，扎實做好「四個凝聚」工作，把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任等。

對於做好「四個凝聚」，王滬寧提到，要毫不動搖堅持中共的全面領導；要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責；要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，及要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要管道和專門協商機構作用。

王滬寧說，堅持大團結大聯合是政協作為最廣泛愛國統一戰線組織的職責使命。要帶著責任和感情做深做實談心交流、團結聯誼工作，提升共識度、拓展團結面。他提到要完善委員聯繫界別群眾制度機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作。加強海內外中華兒女大團結。

根據議程，政協閉幕後，大陸十四屆全國人大三次會議閉幕式將於今天登場，表決通過政府工作報告草案等。之後人大會議安排第三場「部長通道」集中採訪，但未安排「總理記者會」。

中共 王滬寧

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