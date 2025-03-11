南華早報報導 川習傳最快4月會面

香港南華早報報導，美國總統川普最快下月可能走訪中國大陸，與中國大陸國家主席習近平會面。

報導指出，消息人士透露，美中已在討論川普和習近平舉行峰會事宜，並正努力朝向在4月份舉辦，雖然日期尚未敲定。

另一名消息人士表示，川普已清楚表達，希望邀請習近平到他佛州的「海湖莊園」，這也是這兩位領袖上回2017年的會談場所，但北京方面希望能夠有更正式的會談，看是要辦在華府，或是邀請川普到中國大陸。

川普和習近平據傳都希望對方出訪以宣示外交勝利，但初步討論聚焦在川普出訪中國大陸。出訪的相關討論已走到什麼階段，目前還不得而知。

一名大陸消息人士表示：「隨著華府情勢大幅轉變，相較於拜登政府時期，中國大陸的官員更難與美國的對口官員進行談話」。

消息人士說，對習近平而言，如果川普在兩會之後出訪中國大陸，將是一個重大的外交勝利。美方消息來源指出，川普最快出訪中國大陸的時間是4月。

就在川普1月20日就職典禮前，川普和習近平已通過電話，討論許多問題。一周後，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐談話，但兩人尚未有正式會面，因為魯比歐受北京制裁，技術上無法出訪中國大陸。當時國務院發言人布魯斯表示，魯比歐向王毅強調，川普政府將追求推進美國利益，以及將美國民眾放在首位的美中關係。兩人也討論其他具有雙邊、區域和全球重要性的議題。