領中國身分證仍須服役 陸委會：防轉換身分逃避兵役

中央社／ 台北10日電

國防部今天表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服義務役。陸委會引述兩岸條例相關條文說明，這是為了維護服役公平性，避免利用在兩岸間轉換身分，逃避兵役。

國防部規劃針對志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」。至於義務役，國防部表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服兵役。

陸委會晚間以書面回應表示，依兩岸條例規定，違反規定在中國大陸設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分，並由戶政機關註銷其台灣地區的戶籍登記；但其因台灣地區人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。

陸委會指，兩岸條例施行細則第11條規定，「台灣地區人民身分所負之責任及義務」，指因台灣地區人民身分所應負的兵役等法律責任、義務。

陸委會強調，相關條文係為維護服役公平性，避免役齡男子利用在兩岸間轉換身分以逃避兵役。針對役男於役齡期間尚未完成服役者，國籍法亦有不許可役男放棄國籍的規定。

陸委會說明，具有中國大陸身分的役男入營後，國防部會有適當管理方式，以維護國家安全。

國防部 役男 陸委會

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