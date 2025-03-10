在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」 陸外交部：願盡最大努力爭取和平統一

大陸官方星期一（3月10日）強調，願以最大誠意、盡最大努力，爭取兩岸和平統一的前景。

大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上說，1971年聯大第2758號決議明確了「世界上只有一個中國，台灣不是一個國家，台灣是中國的一部分」，明確了中國在聯合國的席位只有一個，「中華人民共和國」政府是唯一合法代表。

毛寧也說，為了恪守這一決議的規定，聯合國及其專門機構在提及台灣時，使用的稱謂就是「中國台灣省」（Taiwan, Province of China）。聯合國秘書處法律事務辦公室的官方法律意見明確指出，「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」。這是聯合國的一貫立場，均有案可查。

毛寧強調，在台灣問題上，中方的立場是一貫的、明確的。「我們始終堅持一個中國原則和九二共識，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。同時，中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。」

大陸外長王毅上星期五（7日）在三月全國人大會議外交主題記者會上說：「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」

多名台灣藝人也轉發宣示「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的帖文，台灣政府嚴厲譴責這些藝人「甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子」，並表示將依照兩岸人民關係條例進行調查並懲處。