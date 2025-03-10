與陸摩擦是一齣「皮影戲」？菲律賓：在南海行動是出於國家利益

菲律賓與中國的摩擦就是一齣「皮影戲」？菲律賓官方強調，菲國在南中國海採取的行動，是出於國家利益。

據路透報導，菲律賓外交部周一（3月10日）針對中國大陸外長王毅早前的言論發聲明說，中國應該意識到（recognise）菲律賓是一個獨立主權國家，菲國的行動和決定完全出於國家利益驅動，並非受到其他國家的指示。

菲國外交部稱，「真正的問題在於中國拒絕遵守國際法」以及其海上非法、脅迫性、強硬和欺騙性行為，給菲律賓社區帶來的影響。

菲國外交部也說：「我們呼籲各國謹慎行事，避免採取只會導致地區局勢緊張的行動和言論。」

王毅上周五（3月7日）在大陸全國人大會議外交主題記者會上，回答與中菲在南中國海的摩擦有關的問題時說：「有位地區國家的官員提到，菲律賓同中方的摩擦就是一齣『皮影戲』，這個比喻很形象。」