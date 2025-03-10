快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

與陸摩擦是一齣「皮影戲」？菲律賓：在南海行動是出於國家利益

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅日前在兩會記者會上稱，菲律賓與中國的摩擦就是一齣「皮影戲」。對此菲律賓強調，菲國在南中國海採取的行動，是出於自己的國家利益。（法新社）
大陸外長王毅日前在兩會記者會上稱，菲律賓與中國的摩擦就是一齣「皮影戲」。對此菲律賓強調，菲國在南中國海採取的行動，是出於自己的國家利益。（法新社）

菲律賓與中國的摩擦就是一齣「皮影戲」？菲律賓官方強調，菲國在南中國海採取的行動，是出於國家利益。

據路透報導，菲律賓外交部周一（3月10日）針對中國大陸外長王毅早前的言論發聲明說，中國應該意識到（recognise）菲律賓是一個獨立主權國家，菲國的行動和決定完全出於國家利益驅動，並非受到其他國家的指示。

菲國外交部稱，「真正的問題在於中國拒絕遵守國際法」以及其海上非法、脅迫性、強硬和欺騙性行為，給菲律賓社區帶來的影響。

菲國外交部也說：「我們呼籲各國謹慎行事，避免採取只會導致地區局勢緊張的行動和言論。」

王毅上周五（3月7日）在大陸全國人大會議外交主題記者會上，回答與中菲在南中國海的摩擦有關的問題時說：「有位地區國家的官員提到，菲律賓同中方的摩擦就是一齣『皮影戲』，這個比喻很形象。」

全國人大 南海 外交部 王毅 菲律賓

延伸閱讀

「風從南方起」王毅記者會提22次 「全球南方」成關鍵詞

哪吒鬧海…王毅88分鐘答23問 網讚記者會金句頻出

打擊跨國犯罪 王毅：臨邊界緬北電詐園區已全部清除

南海局勢穩了？王毅：「南海行為準則」已完成三讀

相關新聞

陸國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

在當前國際局勢詭譎多變之際，大陸國防部9日上午發布新聞稿宣布，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-202...

大陸「兩會」臨近尾聲 王毅創紀錄主持11次外長記者會

中國「兩會」（全國人大、全國政協會議）臨近尾聲，期間的記者會也已結束，其中最受關注的莫過外長王毅主持的記者會。統計顯示，...

與陸摩擦是一齣「皮影戲」？菲律賓：在南海行動是出於國家利益

菲律賓與中國的摩擦就是一齣「皮影戲」？菲律賓官方強調，菲國在南中國海採取的行動，是出於國家利益。

北大台研院長談國際形勢：川普對台海可能表現出「交易論」、續打台灣牌

美國總統川普上任後，陸續就俄烏局勢、對外交往及經貿關係出招，北京大學台灣研究院院長李義虎在大陸全國「兩會」期間受訪分析，...

「甄子丹懟台媒」衝上熱搜！被提1個問題竟開罵：你這個人很壞

香港藝人甄子丹在大陸全國兩會被台灣媒體問及：「怎麼看台灣當局要對台灣藝人表態『中國台灣省』要開罰這件事」時直接開罵：「你...

鎖定「川普紅人」 英媒揭中資祕密流入馬斯克旗下公司

中國一些口袋深的投資人正利用一套能夠掩蓋身分的安排，默默地將資金投入美國總統川普重要顧問馬斯克所掌控的未上市公司，金額超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。