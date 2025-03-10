快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

「甄子丹懟台媒」衝上熱搜！被提1個問題竟開罵：你這個人很壞

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸全國政協十四屆三次會議10日上午閉幕後，身為全國政協委員的甄子丹也在個人微博發文稱：「收穫頗多，繼續充實自己，明年見！」（圖／取自甄子丹個人微博）
大陸全國政協十四屆三次會議10日上午閉幕後，身為全國政協委員的甄子丹也在個人微博發文稱：「收穫頗多，繼續充實自己，明年見！」（圖／取自甄子丹個人微博）

香港藝人甄子丹在大陸全國兩會被台灣媒體問及：「怎麼看台灣當局要對台灣藝人表態『中國台灣省』要開罰這件事」時直接開罵：「你這個人很壞，（怎麼）老問這些問題呢？統一肯定需要的嘛！」他並指，台媒提問的出發點「不正」

「甄子丹懟台媒」的消息也很快就登上10日大陸網路熱搜，大陸網友幾乎一面倒力挺甄子丹。但也有網友表示，「他只是怕回答不好，直接讓媒體閉嘴」「都是為利益」。

甄子丹為大陸第十四屆全國政協委員，今年兩會期間，甄子丹在接受中國日報網採訪時表示，自己對於香港電影新一代的期待，是希望他們「背靠祖國」，抓住發展的機遇。甄子丹說，「祖國的市場很大，新一代香港電影人應該自己多多回來感受和體驗。」

針對部分台灣藝人轉發大陸央視「台灣必歸」等政治宣傳貼文，陸委會8日發布新聞稿譴責這些藝人「甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子」，並指稱這些藝人為求個人在大陸發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣民眾情感。

陸委會甚至揚言，將檢視這些藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況。而賴政府對此事的強硬姿態，也讓相關話題持續延燒。

中共 兩會 央視 甄子丹 香港

延伸閱讀

中美貿易爭端持續 大陸對美國農產品加徵關稅今生效

生育有津貼？台盟委員：支持台胞赴陸政策紅利將續釋放

侯佩岑移居中國休假行程曝「下午起床、忙血拚...」 網驚：年輕人的作息

美調查陸半導體出口 成熟製程有望迎轉單 聯電、世界先進將受惠

相關新聞

陸國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

在當前國際局勢詭譎多變之際，大陸國防部9日上午發布新聞稿宣布，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-202...

大陸「兩會」臨近尾聲 王毅創紀錄主持11次外長記者會

中國「兩會」（全國人大、全國政協會議）臨近尾聲，期間的記者會也已結束，其中最受關注的莫過外長王毅主持的記者會。統計顯示，...

與陸摩擦是一齣「皮影戲」？菲律賓：在南海行動是出於國家利益

菲律賓與中國的摩擦就是一齣「皮影戲」？菲律賓官方強調，菲國在南中國海採取的行動，是出於國家利益。

北大台研院長談國際形勢：川普對台海可能表現出「交易論」、續打台灣牌

美國總統川普上任後，陸續就俄烏局勢、對外交往及經貿關係出招，北京大學台灣研究院院長李義虎在大陸全國「兩會」期間受訪分析，...

「甄子丹懟台媒」衝上熱搜！被提1個問題竟開罵：你這個人很壞

香港藝人甄子丹在大陸全國兩會被台灣媒體問及：「怎麼看台灣當局要對台灣藝人表態『中國台灣省』要開罰這件事」時直接開罵：「你...

鎖定「川普紅人」 英媒揭中資祕密流入馬斯克旗下公司

中國一些口袋深的投資人正利用一套能夠掩蓋身分的安排，默默地將資金投入美國總統川普重要顧問馬斯克所掌控的未上市公司，金額超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。