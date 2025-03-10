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攻台利器？ 共軍新一代兩棲登陸裝甲車性能大幅提升

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍陸軍兩棲機械化旅和海軍陸戰隊裝備的主力兩棲裝甲車輛是以ZLT-05/05A兩棲裝甲突擊車，以及ZBD-05/05A兩棲裝甲步戰車為代表的05系列兩棲裝甲車族。（圖／取自央視新聞）
中共解放軍陸軍兩棲機械化旅和海軍陸戰隊裝備的主力兩棲裝甲車輛是以ZLT-05/05A兩棲裝甲突擊車，以及ZBD-05/05A兩棲裝甲步戰車為代表的05系列兩棲裝甲車族。（圖／取自央視新聞）

近日，一幅中共解放軍新一代兩棲裝甲突擊車的實車照片，出現在大陸社交媒體平台上。據稱，這是中共解放軍新一代兩棲裝甲車，其在火力、防護、機動、信息化等各方面性能均有大幅提高，將成為近的攻台利器。據稱，這款兩棲裝甲車時速可達40公里，為世界第一。

據《騰訊網》報導，中共解放軍陸軍兩棲機械化旅和海軍陸戰隊裝備的主力兩棲裝甲車輛是以ZLT-05/05A兩棲裝甲突擊車，以及ZBD-05/05A兩棲裝甲步戰車為代表的05系列兩棲裝甲車族。05系列兩棲裝甲車族2000年開始研製，2005年正式定型開始裝備。

05系列兩棲裝甲車族的出現，解決了兩棲裝甲車航速慢、火力不足、信息化能力弱以及通用化程度低等方面的問題。05系列兩棲裝甲車族都採用滑水型車體設計，水上行駛速度基本達到時速25公里以上，也成為當今世界上現役水面航速最快的兩棲裝甲車輛。

不過，受限於當時技術、研製經費以及研製周期等方面的限制，05系列兩棲裝甲車族本身也存在著一些技術上的不足。例如，缺乏車長周視儀，也沒有配備自動裝彈機，簡易火控系統也不具備行進間射擊能力，行進間射擊的命中精度不足，30毫米自動炮的火力效能也較為一般。此外，05系列綜合防護、機動以及信息化程度等方面，都仍有較大的提升空間。

報導表示，新的兩棲裝甲車以依舊沿用05系列兩棲裝甲車族類似的滑水型車體設計，但配備了與中國第四代坦克同款的隱身熱護套新型105mm長身管線膛炮，取消了炮口制退器，抽氣裝置則似乎隱藏在了隱身熱護套內。

與此同時新一代兩棲裝甲突擊車還運用了自動裝彈機、車長雲台式周視儀、遙控武器站等在內的新設備，發動機功率也進一步的提升，航速據稱可提高到時速40公里左右，且在綜合防護、車體尺寸方面、人機功效都有進一步的優化。同時可能配備新一代火控系統。

因此，即將在不久之後裝備陸軍兩棲機械化旅和海軍陸戰隊的新一代兩棲裝甲車，在火力、防護、機動、信息化等方面都有較大程度的提高，從而可以獲得十分不錯的綜合作戰能力。

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