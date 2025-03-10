王滬寧：中國能續寫「風景這邊獨好」新篇章

大陸全國政協主席王滬寧表示，政協全體委員一致認為，中國一年來在世界變局中能續寫「風景這邊獨好」新篇章，起決定性作用的是中共總書記習近平領航掌舵。政協要多做強信心、聚民心的工作，唱出主旋律、傳遞正能量。

為期六天的全國政協年會3月10日上午閉幕。王滬寧在北京人民大會堂舉行的閉幕式上闡述政協職責和工作規劃。

王滬寧說，政協全體委員高度評價過去一年以習近平為核心的中共中央統攬全局、沈著應變，團結帶領全黨全國各族人民攻堅克難、砥礪奮進，順利完成經濟社會發展主要目標任務，推動中國式現代化取得新的重大成就。

王滬寧提到，政協要做好「四個凝聚」（凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量）工作，毫不動搖堅持中共的全面領導，把參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平為核心的中共共持著高度一致。

他要求，政協要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，要用「中國共產黨團結帶領全國各族人民取得的偉大成就感召人，用中國式現代化的光明願景激勵人」；緊扣進一步全面深化改革、推動高品質發展、保障和改善民生、維護社會和諧穩定等方面的重點難以建立問題，深調和發展。

此外，政協還要完善委員聯繫界別群眾制度機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作，唱響主旋律、傳遞正能量；要加強政協協商同其他協商形式的協同配合，在協商中出辦法、出共識、出感情、出團結，當好群眾利益維護者、維護者利益維護者、社會和諧促進者。