中國政協閉幕 王滬寧：發揮統一戰線組織政治作用

中國全國政協14屆三次會議今天上午閉幕，時長約為30分鐘。全國政協主席王滬寧表示，紮實做好「四個凝聚」工作，並切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結。

今天的政協閉幕會上，中國國家主席習近平等中共黨和國家領導人出席。會議通過常務委員會工作報告決議、政協14屆二次會議以來提案工作情況報告決議、政治決議等。王滬寧在各項表決結束後，發表講話。

王滬寧提出，要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，紮實做好「四個凝聚」工作。

關於「四個凝聚」工作，王滬寧表示，第一，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，把參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來；第二，要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，緊扣進一步全面深化改革，推動維護社會和諧穩定等方面的重點難點熱點問題；第三，要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，加強海內外中華兒女大團結；第四，要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要管道和專門協商機構作用。

在表決中國人民政治協商會議第14屆全國委員會三次會議政治決議草案前，概述會議內容。會議提到，全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳高度自治的方針，堅定不移推進統一大業，促進政黨關係、民族關係、宗教關係階層關係、海內外同胞關係的和諧鞏固和發展最廣泛的愛國主義戰線。

中國人民政治協商會議14屆全國委員會三次會議，應出席委員2154人，實到2082人。