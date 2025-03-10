美關稅戰 盯上陸成熟製程晶片

路透報導，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）將於當地時間十一日，就中國大陸製造的成熟製程晶片（傳統晶片）舉行聽證會。此舉可能會推動川普政府對來自大陸的傳統晶片加徵更多的關稅。美中貿易戰可能再升高。

美今年起 已加徵50％關稅

美國已於今年一月起，對產自大陸的半導體矽晶圓加徵百分之五十的關稅。

報導稱，早在去年十二月廿三日，當時拜登政府就要求美國貿易代表署發起三○一條款調查，以審查大陸將傳統半導體作為主導地位的目標，及對美國經濟的影響。

該調查最初將側重於大陸的成熟製程半導體的製造，包括它們以零件納入國防、汽車、醫療設備、航空航天、電信、發電和電網等關鍵行業的下游產品。調查還將初步評估大陸的行為、政策和做法對碳化矽（SiC）基板（或用作半導體製造投入的其他晶圓）生產的影響，是否會導致對美國商業的任何不合理、歧視、負擔或限制。

值得注意的是，自去年以來，美國的多家成熟製程晶片廠商業績大跌，並引發了裁員。美國政府將其歸咎於大陸的成熟製程晶片產業的快速發展所帶來的價格戰衝擊。

否認傾銷 陸稱僅占美1.3％

大陸商務部回應，大陸國產晶片僅占美市場的百分之一點三。大陸晶片對美出口，遠低於自美進口。敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

不過，美國商務部去年十二月曾表示，使用大陸晶片的美國產品中，有三分之二使用大陸傳統晶片，一半的美國公司不知道晶片的來源，其中包括國防產業的公司。

擴大徵稅 美恐採「一刀切」

綜合外電和大陸科技媒體「芯智訊」指出，顯然，美國政府並不打算僅僅針對直接從大陸進口到美國的成熟製程晶片加徵關稅，可能還計畫對於進口到美國的、採用大陸成熟製程晶片的終端產品加徵關稅。然而，想要搞清楚哪些終端產品中採用的是大陸的成熟製程晶片，以及採用了多少，是一件更為複雜的事。因此，川普政府可能會一刀切的針對在大陸製造、通常會採用成熟製程晶片的終端產品直接加徵關稅，例如電視機、洗衣機、汽車等產品。

據悉，針對大陸成熟製程半導體的三○一條款調查，美國貿易代表署已於今年一月廿日啟動，目前調查結果已移交給川普政府。基於該調查結果，川普政府可能進一步開始對大陸進口半導體產品徵收他所威脅的高達百分之六十的高額關稅。而在二月中旬，川普就曾表示，可能會對汽車、半導體和藥品進口徵收約百分之廿五的關稅，並可能最早於四月二日宣布。

陸反控美 晶片補貼不公平

不過，今年一月十六日，大陸商務部也計畫啟動對於進口自美國的成熟製程低價晶片的調查。大陸商務部當時稱，大陸有關晶片產業反映，美方對晶片行業給予了大量補貼，美企因此獲得了不公平競爭優勢，並對大陸低價出口相關成熟製程晶片產品，損害大陸產業的合法權益。大陸將遵循世貿組織規則進行審查，並將依法啟動調查。