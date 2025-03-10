快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅戰 盯上陸成熟製程晶片

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
晶片示意圖。 路透
晶片示意圖。 路透

路透報導，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）將於當地時間十一日，就中國大陸製造的成熟製程晶片（傳統晶片）舉行聽證會。此舉可能會推動川普政府對來自大陸的傳統晶片加徵更多的關稅。美中貿易戰可能再升高。

美今年起 已加徵50％關稅

美國已於今年一月起，對產自大陸的半導體矽晶圓加徵百分之五十的關稅。

報導稱，早在去年十二月廿三日，當時拜登政府就要求美國貿易代表署發起三○一條款調查，以審查大陸將傳統半導體作為主導地位的目標，及對美國經濟的影響。

該調查最初將側重於大陸的成熟製程半導體的製造，包括它們以零件納入國防、汽車、醫療設備、航空航天、電信、發電和電網等關鍵行業的下游產品。調查還將初步評估大陸的行為、政策和做法對碳化矽（SiC）基板（或用作半導體製造投入的其他晶圓）生產的影響，是否會導致對美國商業的任何不合理、歧視、負擔或限制。

值得注意的是，自去年以來，美國的多家成熟製程晶片廠商業績大跌，並引發了裁員。美國政府將其歸咎於大陸的成熟製程晶片產業的快速發展所帶來的價格戰衝擊。

否認傾銷 陸稱僅占美1.3％

大陸商務部回應，大陸國產晶片僅占美市場的百分之一點三。大陸晶片對美出口，遠低於自美進口。敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

不過，美國商務部去年十二月曾表示，使用大陸晶片的美國產品中，有三分之二使用大陸傳統晶片，一半的美國公司不知道晶片的來源，其中包括國防產業的公司。

擴大徵稅 美恐採「一刀切」

綜合外電和大陸科技媒體「芯智訊」指出，顯然，美國政府並不打算僅僅針對直接從大陸進口到美國的成熟製程晶片加徵關稅，可能還計畫對於進口到美國的、採用大陸成熟製程晶片的終端產品加徵關稅。然而，想要搞清楚哪些終端產品中採用的是大陸的成熟製程晶片，以及採用了多少，是一件更為複雜的事。因此，川普政府可能會一刀切的針對在大陸製造、通常會採用成熟製程晶片的終端產品直接加徵關稅，例如電視機、洗衣機、汽車等產品。

據悉，針對大陸成熟製程半導體的三○一條款調查，美國貿易代表署已於今年一月廿日啟動，目前調查結果已移交給川普政府。基於該調查結果，川普政府可能進一步開始對大陸進口半導體產品徵收他所威脅的高達百分之六十的高額關稅。而在二月中旬，川普就曾表示，可能會對汽車、半導體和藥品進口徵收約百分之廿五的關稅，並可能最早於四月二日宣布。

陸反控美 晶片補貼不公平

不過，今年一月十六日，大陸商務部也計畫啟動對於進口自美國的成熟製程低價晶片的調查。大陸商務部當時稱，大陸有關晶片產業反映，美方對晶片行業給予了大量補貼，美企因此獲得了不公平競爭優勢，並對大陸低價出口相關成熟製程晶片產品，損害大陸產業的合法權益。大陸將遵循世貿組織規則進行審查，並將依法啟動調查。

半導體 川普 美國

延伸閱讀

在白宮附近揮舞槍枝！1美國男遭特勤局開槍射擊…當時川普在「這處」

川普擾動市場 有錢人都如何應對劇烈震盪？

關稅政策恐適得其反…川普正導演一部「慢動作經濟恐怖片」？

川普生悶氣！外媒爆英王開心接見澤倫斯基 讓川普「自覺不特別了」

相關新聞

美關稅戰 盯上陸成熟製程晶片

路透報導，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）將於當地時間十一日，就中國大陸製造的成熟製程晶片（傳統晶片）舉行聽證會。此舉可能會推...

中伊俄將軍演 鄰近中東運油要道

國際局勢多變之際，大陸國防部昨宣布，三月上中旬，中國大陸、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶二○二五」聯合演習。該演習計畫...

陸國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

在當前國際局勢詭譎多變之際，大陸國防部9日上午發布新聞稿宣布，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-202...

馬斯克大刀砍向USAID、NED斷援外資金 反讓大陸躺贏？

美國政府在川普重返白宮後，近日出現極為驚人的內部變革。馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部（DOGE）大刀砍向過去在援外資金上占有重要地位的美國國際開發署（USAID）、美國國家民主基金會（NED）等單位，也使過往受美資助的不少境外組織團體浮出水面。除了由民進黨立委沈伯洋曾任執行長的「台灣民主實驗室」曾間接受過資助，更受關注的，當屬涉及中國大陸的相關資助。

陸雙一流大學擴招 拚突破「卡脖子」困境

大陸近期多所「雙一流」大學宣布今年將擴招大學部學生名額，包括北京大學、武漢大學、西安交通大學和中國農業大學等，目的是要加...

陸軍費成長7.2% 「尚未實現統一」

大陸國防部發言人吳謙昨以共軍人大代表團身分發表涉台談話。他稱解放軍一向是打「獨」促統的行動派，近年來繞台巡航、軍事懾壓已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。