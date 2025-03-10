快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

陸雙一流大學擴招 拚突破「卡脖子」困境

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸近期多所「雙一流」大學宣布今年將擴招大學部學生名額，包括北京大學、武漢大學、西安交通大學和中國農業大學等，目的是要加大大陸急需人才培養的力度，助力破解「卡脖子」技術難題。

大陸國務院總理李強近日在政府工作報告提到，分類推進大學改革，扎實推進優質大學部擴容；大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔6日也表示，持續推動高等教育提質升級，進一步增加「雙一流」建設高校本科招生規模，去年擴招1.6萬人，今年力爭再增2萬人。

據澎湃新聞整理，北京大學今年將增150個大學招生名額，放在北大元培、信科、工學三大本科生學院和醫學部臨床醫學，重點圍繞國家戰略急需、基礎學科和新興前沿領域，緊密結合學校規劃發展方向。北京大學還將進一步深化教育改革、提升教學質量、完善人才培養體系，強化教育對科技和人才的支撐作用。

武漢大學擴招大學生的人數預計為7300人。新增機器人工程、數位經濟、智慧城市與空間規劃、智慧能源工程、時空資訊工程等專業，大力推進低空經濟雙學士學位試驗班，積極建設人工智慧、數智創新、機器人設計、文化數字化專業，致力於服務國家在智慧製造、網路安全、新能源等領域的重大需求，助力破解「卡脖子」技術難題。

西安交通大學近十年來持續穩定推動擴大大學部招生規模，2019年至今已增加招生計畫1500人。2025年將繼續擴招200人、規模將達6350人，並繼續擴大人工智慧、資訊技術、儲能技術、電氣能源、醫工交叉等學科領域的招生規模。

上海交通大學2025年將繼續增加150名大學部招生名額，重點面向國家急需的前沿技術和新興業態，擴大人工智慧、半導體、生物醫藥、醫療健康、新能源等學科領域的招生規模。

北京清華大學2025年擬增加約150名本科生招生名額，同時將成立新的大學部通識書院，著力培養人工智慧與多學科交叉的復合型人才，提升創新人才自主培養能力，以服務國家戰略需求與社會發展需要。

北京大學 醫學

延伸閱讀

清華、北大等7所「雙一流」高校擴招 助破「卡脖」困境

高醫未來醫師台中實習打工遭撞死 校方：啟動關懷機制

長女申請上美國名校碩士　賈永婕尖叫開心哭喊「安安好棒棒」

雙北都找大學當「大腦」有用嗎？藍：讓施政與時俱進

相關新聞

美關稅戰 盯上陸成熟製程晶片

路透報導，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）將於當地時間十一日，就中國大陸製造的成熟製程晶片（傳統晶片）舉行聽證會。此舉可能會推...

中伊俄將軍演 鄰近中東運油要道

國際局勢多變之際，大陸國防部昨宣布，三月上中旬，中國大陸、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶二○二五」聯合演習。該演習計畫...

陸國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

在當前國際局勢詭譎多變之際，大陸國防部9日上午發布新聞稿宣布，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-202...

馬斯克大刀砍向USAID、NED斷援外資金 反讓大陸躺贏？

美國政府在川普重返白宮後，近日出現極為驚人的內部變革。馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部（DOGE）大刀砍向過去在援外資金上占有重要地位的美國國際開發署（USAID）、美國國家民主基金會（NED）等單位，也使過往受美資助的不少境外組織團體浮出水面。除了由民進黨立委沈伯洋曾任執行長的「台灣民主實驗室」曾間接受過資助，更受關注的，當屬涉及中國大陸的相關資助。

陸雙一流大學擴招 拚突破「卡脖子」困境

大陸近期多所「雙一流」大學宣布今年將擴招大學部學生名額，包括北京大學、武漢大學、西安交通大學和中國農業大學等，目的是要加...

陸軍費成長7.2% 「尚未實現統一」

大陸國防部發言人吳謙昨以共軍人大代表團身分發表涉台談話。他稱解放軍一向是打「獨」促統的行動派，近年來繞台巡航、軍事懾壓已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。