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西藏抗暴66週年遊行台北登場 籲關注中共人權壓迫

中央社／ 台北9日電
西藏抗暴66週年大遊行9日下午在台北登場，國家人權委員會首度參加。副主委王幼玲發表短講時表示，西藏問題就是人權問題。中央社
西藏抗暴66週年大遊行9日下午在台北登場，國家人權委員會首度參加。副主委王幼玲發表短講時表示，西藏問題就是人權問題。中央社

西藏抗暴66週年大遊行」今天下午在台北登場，隊伍高舉雪山獅子旗遊行，超過100名民眾參與。除了藏人團體外，包含關心這項議題的NGO、政黨以及國家人權委員會也在隊伍之中。

遊行隊伍今天下午從捷運忠孝復興站出發，途經國父紀念館、中國銀行，終點為信義無菸示範廣場；遊行隊伍沿途高喊Free Tibet、「西藏是西藏人的」，同時沿途也有不少人參與短講的NGO工作者、在台藏人，呼籲台灣民眾關注這項議題以及中國對人權運動的壓迫。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參指出，中共1951年以武力逼迫西藏簽下的和平協議，造成120多萬西藏人死亡、6000多座寺院被毀、西藏的合法領袖流亡。至今，中國對西藏進行種族滅絕、文化滅絕、宗教滅絕，這樣的脅迫與鎮壓還在持續中。

家人權委員會今年首度參加這場遊行，副主委王幼玲發表短講時表示，西藏問題就是人權問題，人權是普世價值、沒有國界。由於地緣政治因素，「今天的西藏可能就是明天的台灣」，因此國家人權委員會站出來，和所有關心西藏議題的民眾站在一起，並讓西藏問題被世界看到。

遊行隊伍於下午3時左右抵達國父紀念館時稍作停留，替所有為西藏犧牲的藏人默哀並且「磕長頭」。西藏台灣人權連線秘書長扎西慈仁說明，「磕長頭」是藏傳佛教禮佛方式，透過五體投地的禮拜，一來是消除業障；二來是勇氣與信心毅力的象徵。

隨後遊行隊伍抵達中國銀行台北分行，並在廣場上演行動劇，呈現班禪喇嘛失蹤議題，盼喚醒大眾對於此事的關注。

今天遊行於信義無菸示範廣場結束，「西藏抗暴66週年燭光晚會」將於10日晚間在自由廣場舉行。

據西藏台灣人權連線官網介紹，西藏1951年遭中共入侵，嚴重侵害藏人宗教、文化及傳統；1959年3月10日拉薩萬人示威蔓延成西藏全境抗暴行動，這場行動隨即遭中共軍隊血腥鎮壓、死傷無數，達賴喇嘛被迫流亡海外，於印度成立流亡政府，是「西藏抗暴日」的由來。

西藏抗暴66週年大遊行9日下午在台北登場，隊伍高舉雪山獅子旗遊行，超過100名民眾參與。中央社
西藏抗暴66週年大遊行9日下午在台北登場，隊伍高舉雪山獅子旗遊行，超過100名民眾參與。中央社

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