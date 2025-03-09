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控陸政府隱瞞新冠疫情！密蘇里州勝訴判賠8千億 陸駐美大使館駁：不接受

中央社／ 台北9日電
美國密蘇里州2020年間控告中國政府隱瞞COVID-19疫情索賠逾240億美元案，美國聯邦法官7日裁定該州勝訴，該州檢方表示將扣押中國資產抵償。中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照）
美國密蘇里州2020年間控告中國政府隱瞞COVID-19疫情索賠逾240億美元案，美國聯邦法官7日裁定該州勝訴，該州檢方表示將扣押中國資產抵償。中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照）

美國密蘇里州2020年間控告中國政府隱瞞COVID-19疫情索賠逾240億美元案，美國聯邦法官7日裁定該州勝訴，該州檢方表示將扣押中國資產抵償。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應，中方不會接受這項判決，若利益受損，勢將採取反制措施。

綜合外電報導，這項針對中國的訴訟案，是在2020年4月由密蘇里州檢察長辦公室提出，指控中國政府隱瞞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒存在，並且正在傳播的訊息，同時切斷並囤積全球的個人醫療防護物資供應。

根據報導，聯邦法官林堡（Stephen Limbaugh）在判決書中表示，法院認定密蘇里州已提供充分證據，證明被告須為相關指控負責，因此判決被告需共同及個別承擔244億8882萬5457美元（約新台幣8043億元）賠償金，外加利息。

根據報導，密蘇里州這項訴訟案的提告對象，包括中華人民共和國、中國共產黨、國家衛健委、應急管理部、民政部、湖北省政府、武漢市政府、武漢病毒研究所和中國科學院。但在訴訟的近5年間，中方一直沒有派員出庭。

密蘇里州總檢察長貝里（Andrew Bailey）在判決過後發表聲明說，這是密蘇里州與美國在追究中國對全球COVID-19所負責任的過程中，一項具有里程碑意義的勝利。中國拒絕出庭，但這不代表他們能逃避製造無數苦難與經濟災難的責任。

貝里說，「我們打算查封中國在密蘇里州擁有的資產，包括農田，來收回每一分錢」，並尋求川普（Donald Trump）政府的幫助，以找尋及沒收中國在美國的資產。

根據報導，針對這項判決，中國駐美大使館發言人劉鵬宇宣稱，中國政府「現在與以後都不會接受這項沒有事實、法律或國際先例依據」的判決。倘若中國利益受損，中方勢將依法採取對等反制措施。

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