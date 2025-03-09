快訊

根本電腦桌布！南投烏心石林秘境 空拍美到震撼

台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

NBA／詹姆斯樂觀看待左腹股溝拉傷 美媒估可能缺席數周

川普驅逐非法移民 中國走線客處於擔憂惶恐中

中央社／ 台北9日電
美國總統川普表明要大舉驅逐非法移民，讓不少冒著生命危險「走線」到美國的中國人，再次活在恐懼與擔憂中。圖為從中南美洲來美國的中國走線客。(路透)
美國總統川普表明要大舉驅逐非法移民，讓不少冒著生命危險「走線」到美國的中國人，再次活在恐懼與擔憂中。圖為從中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

美國總統川普表明要大舉驅逐非法移民，讓不少冒著生命危險「走線」到美國的中國人，再次活在恐懼與擔憂中。面對可能被遣返，有人表示會上訴，有人考慮到第三方國家，也有人因壓力太大，不再堅持，自願返回中國。

美國之音今天報導，川普4日在國會聯席會議上發表重返白宮後首次重要演講，再次提到驅逐非法移民的政策。去年6月以來，美國已出動5架次班機遣返來自中國的無證客，僅去年已遣返了500多名中國無證客。

美國的動作讓很多此前冒著生命危險「走線」到美國的中國民眾，再次陷於惶恐中。

「走線」是指中國民眾在疫情之後，通過南美、中美洲等國非法越境到美國尋求庇護的偷渡方式。33歲的潘蒙恩是其中一位。

潘蒙恩的家庭三代都是基督徒，因為中國的政治環境，及在中國遭到逼迫，2022年他帶著一家四口「走線」到美國。

幾經辛苦，潘蒙恩一家終於在美國安頓下來，但現在又要面對可能被遣返。潘蒙恩說，經常夢到被遣返，甚至夢到自己回了國內，恐懼一下子湧上來，醒來後才意識到是夢，「但這樣的夢做了很多次，對我的心理造成不少壓力。」

潘蒙恩已想好，如果真被遣返，他會上訴。

35歲的王忠偉也跟隨「走線」潮到美國，目前已經獲得政治庇護。王忠偉說，雖然相較拜登政府時期，現在申請政治庇護較難，但美國仍會為受政治迫害的人提供適當幫助。

王忠偉表示，據他觀察，目前大多數被美國包機遣返的，都是中南美洲國家的移民，中國民眾被遣返案例較零星。

王忠偉說，他有朋友「走線」到美國後，被執法單位抓到，坐牢2個月，最後選擇自願離境，這是發生在川普上任前。該朋友返回中國後失去聯繫，無法確定其生活狀況。

於2022年「走線」到美國的韓立華，已獲得留在美國的身分。韓立華說，許多中國「走線客」擔心無法以政治或宗教庇護的方式留下，他身邊有人因為沒有通過政治庇護，而考慮離開美國，到第三方國家。

偷渡 川普 移民 美國

延伸閱讀

加薩支持者破壞川普渡假村 男子爬大笨鐘挺巴勒斯坦

經濟日報社論／審慎應對美國新政 降低衝擊

川普改口 佩服台晶片產業…指前朝斷送美半導體江山

台泥看好俄烏重建題材 董座談川普2.0局勢 6月後才明朗

相關新聞

台研議女性也要當兵 人大解放軍代表團：死路一條

大陸全國兩會正在召開，人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就涉台議題稱，一段時間以來，民進黨當局加緊進行「台獨」...

川普驅逐非法移民 中國走線客處於擔憂惶恐中

美國總統川普表明要大舉驅逐非法移民，讓不少冒著生命危險「走線」到美國的中國人，再次活在恐懼與擔憂中。面對可能被遣返，有人...

陸人大「台灣省」團組會 頻喊話台青赴陸發展

大陸全國人大「台灣省代表團」9日舉行對媒體開放的全體會議，審議大陸最高法、最高檢工作報告等。除就「兩高」報告內容，建議強...

觀光卡 陸「台灣省人大代表」建議：像大陸一樣去信訪

兩岸觀光持續卡關，大陸全國人大的「台灣省人大代表」陳雲英9日建議台灣旅遊業者，應該像大陸同胞維護自己權益一樣，去「寫報告...

陸軍費逾8兆 人大解放軍代表團：「中國尚未完全統一」

大陸今年軍費預算達人民幣1.78兆元（逾新台幣8兆元），人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就此回應稱，「中國尚...

陸國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

在當前國際局勢詭譎多變之際，大陸國防部9日上午發布新聞稿宣布，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。