陸人大「台灣省」團組會 頻喊話台青赴陸發展

大陸全國人大「台灣省代表團」9日舉行對媒體開放的全體會議，審議大陸最高法、最高檢工作報告等。除就「兩高」報告內容，建議強化涉台權益保護，多個「台灣省代表團人大代表」向台青喊話，多來大陸走走看看，增進文化交流、增加歸屬感、認同感。

每年，大陸全國「兩會」上，都有「人大台灣省代表團」，他們多為在大陸出生的台二代、台三代，例如代表團副團長顏珂是祖籍高雄的「台灣二代」，國籍為「中國」，長期在廣東工作，唯一出生台灣的陳雲英，是早年從金門泅水至廈門的大陸經濟學家林毅夫之妻。

本屆，台灣省代表團共13人，在9日的全體會議上，代表團團長、大陸全國台聯會長鄭建閩主持，顏珂、鄒振球、陳雲英、周琪、陶駿、廖志豪、曾力群、陳永東、林青、李興魁、陳貴靜、蔡培輝等依序發言。他們多就昨日「兩高」報告內容，建議強化涉台權益保護，完善涉台司法服務機制等。

會後，代表團也接受八個預安排的媒體提問，大陸全國台聯副會長顏珂就如何促進兩岸交流、融合發展表示，當前兩岸關係面臨嚴峻複雜形勢，民進黨當局拒不承認九二共識、依美謀獨，嚴重危害台海和平穩定。她稱，一直以來大陸始終積極推動兩岸交流合作和融合發展，政府工作報告中提出，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，充分表明了誠意和善意。

顏珂喊話，祖國大陸持續完善促進兩岸交流合作、融合發展的政策體系，持續推動兩岸人員往來的正常化，和各領域交流的常態化，也必將為廣大的台灣鄉親分享「中國式現代化」的機遇創造更好條件。

江蘇省台聯會長鄒振球則回應有關台資企業的問題，他認為，如何讓台商台企更好融入大陸，一個是願意來，一個是留得住，一個是發展好，要唱響「中國經濟光明論」，繼續落實同等待遇，鼓勵台商參與新興產業發展給予支持。

這些「台灣省」大陸全國人大代表，還回應了有關抗戰、台灣光復八十周年、在陸台青、哪吒和黑悟空等的問題，例如江蘇台聯會長提及，今年除了是台灣光復八十周年，也是「台灣建省」八十周年，強調希望讓更多台青走出「信息繭房」，到大陸走一走、看一看，了解歷史，學習這段共同歷史，相信必會有所觸動。

青島市台聯會長林青、浙江省台聯副會長陶駿等，也均向台青喊話，歡迎台灣青年到大陸發展，分享大陸機遇。陶駿稱，作為「台籍」人大代表、台聯幹部，將積極幫助更多台灣朋友來創新創業，建議台灣青年，也要展開胸懷，積極融入大陸發展大局；林青喊話，「台灣青年才俊們」，祖國大陸發展的道路已經鋪就。

由於今天無其他省市的人大團組會，和「台灣省代表團」的神秘性，本場吸引近百名中外記者，會後開放八個媒體提問，有兩家台灣媒體提問有關觀光、陸校遭台灣封殺的議題，均由陳雲英回答，陸媒、港媒提問則由其他代表做出上述回答。會後，代表們陸續離場，沒有留下來接受堵訪。