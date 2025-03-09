2027建軍百年 人大解放軍代表團：抓實軍事鬥爭準備

大陸全國兩會正在召開，面對解放軍2027年要實現「建軍百年」目標，人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日表示，要深化正風反腐，並全面加強練兵備戰，加速軍事訓練轉型升級，建強新域新質作戰力量，抓實各項軍事鬥爭準備，提升打贏信息化智慧化戰爭能力。

央視報導，吳謙9日接受媒體訪問，就距離解放軍實現建軍百年奮鬥目標僅剩2年多時間，將採取哪些舉措打好攻堅戰時，作出上述表示。吳謙同時是大陸國防部發言人。

吳謙指出，如期實現建軍一百年奮鬥目標，加速把人民軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設現代化國家的戰略要求。這是一段必須如期到達的加速路、一段任務極為艱鉅的爬坡路、一段充滿風險挑戰的闖關路，事關強軍藍圖能否實現、戰略能力能否形成、鬥爭主動能否贏得。「我們必須聚力奮進攻堅，知重負重、知難克難，全力以赴扛起時代重任，確保到點交出過硬能力答卷。」

吳謙表示，幾天來，解放軍和武警部隊代表團全體代表認真審議政府工作報告，圍繞全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰展開熱烈討論和學習交流。大家一致表示，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，錨定實現建軍一百年奮鬥目標全力攻堅，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強戰略支撐。

他接著說，要真學真懂真信真用習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹習近平強軍思想，進一步鍛造忠誠品格、加強黨委建設、深化正風反腐，大力弘揚優良傳統，推動新時代政治建軍走深走實。

吳謙並指，要全面加強練兵備戰，加速軍事訓練轉型升級，建強新域新質作戰力量，抓實各項軍事鬥爭準備，提升打贏資訊化智慧化戰爭能力。紮實推動高品質發展，聚力做好「十四五」規劃收官，狠抓改革任務落實，加強軍事治理，提升依法治軍水平，久久為功抓基層打基礎，推動實現強軍事業新發展。