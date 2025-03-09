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觀光卡 陸「台灣省人大代表」建議：像大陸一樣去信訪

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就兩岸觀光陷入卡關，大陸全國人大的「台灣省人大代表」，大陸全國台聯副會長、經濟學家林毅夫之妻的陳雲英解讀，台灣不想開放、害怕開放，所以提高的開放的門檻。記者陳政錄／攝影
就兩岸觀光陷入卡關，大陸全國人大的「台灣省人大代表」，大陸全國台聯副會長、經濟學家林毅夫之妻的陳雲英解讀，台灣不想開放、害怕開放，所以提高的開放的門檻。記者陳政錄／攝影

兩岸觀光持續卡關，大陸全國人大的「台灣省人大代表」陳雲英9日建議台灣旅遊業者，應該像大陸同胞維護自己權益一樣，去「寫報告、寫建議」，甚至在大陸同胞也很善於「去信訪」，「說你這樣做我不滿意，我希望你能做什麼」。她說，希望台灣當局能回到民意的基礎上，看待兩岸交流的重要性。

大陸十四屆全國人大三次會議在北京舉行，人大「台灣省代表團」9日舉行對媒體開放的全體會議，審議大陸最高法、最高檢工作報告等。由於今天無其他省市的人大團組會開放，加上「台灣省代表團」的神秘性，本場吸引約百名中外記者到場採訪，會後開放八個媒體提問，有兩家台灣媒體提問有關觀光、陸校遭台灣封殺的議題。

就兩岸觀光卡關，台灣堅持透過觀光「小兩會」協商。代表團中唯一台灣出生的大陸全國人大代表，也是大陸全國台聯副會長、經濟學家林毅夫之妻的陳雲英做出上述回應。她首先說，自己的解讀是，台灣不想開放、害怕開放，所以提高的開放的門檻。

陳雲英強調，兩岸原來有共識，就是「一個中國」，兩岸的政治互信建立在「九二共識」的基礎上，但現在台灣當局背離原有基礎，所以沒有政治互信。她接著質疑，當前中國國力強大，台灣方面卻有許多抹黑污衊，一旦開放，台灣當政者的謊言還能持續多久。

陳雲英接著說，大陸對開放是充滿善意的，福建、上海有大量人口和龐大的經濟總量，要到台灣交流「是何等的利好消息」，所以今天受到的阻礙，是兩岸同胞都不願意看到的。

陳雲英還獻策，解鈴還須繫鈴人，台灣有關旅遊業者，應該像大陸同胞維護自己的權益一樣，要去寫報告、寫建議，「甚至在大陸同胞也很善於去信訪，說你這樣做我不滿意，我希望你能做什麼？你要維護我的利益，人民的利益是當政者頭上的一把利劍。」她喊話，希望台灣當局回到民意的基礎上，來看兩岸交流的重要性。

另，對於台灣禁止與大陸多所學校交流，陳雲英說，這些大學一直對台灣同胞、海外僑胞有更好政策，是有利的，且大陸還有292所高校招生台生，限制這幾所會不會產生「寒蟬效應」還很難說，就像台灣有一句話，「你以為我是被嚇大的」。

陳雲英接著說，這也提醒大陸，可以反過來激勵各級學校，更熱情地歡迎台青子弟來大陸就讀。她並指，現在大陸不只是無人機、新能源汽車、太空科技等硬實力，還有「哪吒二」票房排全球第六等軟實力，有大量的財力、機會支持人才培養。因此，陳雲英說，台灣當局過度的壓制政策勢必造成反抗，應該反思，謹慎施策。

由於今天無其他省市的人大團組會開放，加上「台灣省代表團」的神秘性，大陸全國人大「台灣省代表團」9日上午的團組會議吸引近百名中外記者到場。記者陳政錄／攝影
由於今天無其他省市的人大團組會開放，加上「台灣省代表團」的神秘性，大陸全國人大「台灣省代表團」9日上午的團組會議吸引近百名中外記者到場。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大「台灣省代表團」9日舉行對媒體開放的全體會議，審議大陸最高法、最高檢工作報告等，左起依序為陳雲英、鄒振球、鄭建閩、顏珂。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大「台灣省代表團」9日舉行對媒體開放的全體會議，審議大陸最高法、最高檢工作報告等，左起依序為陳雲英、鄒振球、鄭建閩、顏珂。記者陳政錄／攝影

全國人大 兩會 北京 觀光

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