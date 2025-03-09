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陸軍費逾8兆 人大解放軍代表團：「中國尚未完全統一」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸今年軍費預算達人民幣1.78兆元，人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就預算安排回應時提及「中國尚未完全統一」。（圖／取自大陸國防部官網）
大陸今年軍費預算達人民幣1.78兆元，人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就預算安排回應時提及「中國尚未完全統一」。（圖／取自大陸國防部官網）

大陸今年軍費預算達人民幣1.78兆元（逾新台幣8兆元），人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就此回應稱，「中國尚未完全統一」，在維護國家主權和領土完整等方面面臨嚴峻挑戰，大陸有限的國防支出是應對複雜安全挑戰的需要。他並指，增加的國防支出將用於大力發展新域新質作戰力量、加強實戰化軍事訓練等四個方面。

大陸今年國防支出編列人民幣1兆7,846.65億元，年增7.2%，增幅與前兩年持平，但高於GDP增長5%左右的目標，增幅並已連續4年超過7%。

央視報導，十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日接受媒體採訪。就今年國防預算安排，他表示，大陸政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。對於今年軍費預算1.78兆元，他指是綜合考慮國家安全和發展全局需要，保障國防和軍隊現代化進程與國家現代化進程相適應，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，如期實現建軍一百年奮鬥目標，而作出的安排。

吳謙指出，增加的國防支出主要用於以下幾個面向：

一、大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，建構新型軍兵種結構布局；

二、推動偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系及能力建設，保障軍隊建設「十四五」規畫攻堅收官；

三、加強實戰化軍事訓練，推動軍院內涵式發展，建強新型軍事人才培育體系；

四、持續深化國防與軍事改革，完善軍事人力資源等領域配套政策制度，改善部隊練兵備戰及工作生活保障條件。

吳謙強調，需要指出的是，大陸政府依照國防法、預算法等法律法規要求，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由人民代表大會審查和批准，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。大陸積極參與聯合國軍費透明制度，預算規模、結構、基本用途等都公開透明。

「與美國等軍事大國相比，大陸的國防支出不論是占國內生產毛額的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。」吳謙說。

吳謙稱，「天下並不太平，和平需要捍衛」。中國尚未完全統一，也是世界上周邊安全情勢最為複雜的國家之一，大陸軍隊在維護國家主權和領土完整等方面面臨嚴峻挑戰。他表示，大陸有限的國防支出既是應對複雜安全挑戰的需要，也是回應國際社會期待、履行大國責任的需要，有助於大陸軍隊提供更多公共安全產品，為服務建構人類命運共同體做出更多貢獻。

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