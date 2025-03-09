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台研議女性也要當兵 人大解放軍代表團：死路一條

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸全國兩會正在召開，人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就涉台議題稱，解放軍一向是打「獨」促統的行動派，「台獨分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊」。（取自大陸國防部官網）
大陸全國兩會正在召開，人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就涉台議題稱，解放軍一向是打「獨」促統的行動派，「台獨分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊」。（取自大陸國防部官網）

大陸全國兩會正在召開，人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日就涉台議題稱，一段時間以來，民進黨當局加緊進行「台獨」分裂挑釁，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，但他表示，解放軍一向是打「獨」促統的行動派，「台獨分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊」，正告民進黨當局懸崖勒馬，「執迷不悟死路一條」。

根據央視報導，十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙9日接受媒體採訪。面對記者提出包含「台灣國防部門近日稱，大陸不斷升高在亞太乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀。另據台媒報導，台軍方正在研議讓島上所有適齡女性都去當兵。同時，美台軍事勾連不斷，台灣計畫向美國採購價值上百億美元的武器」等提問時，吳謙作出上述表示。吳謙同時是大陸國防部發言人。

吳謙聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國原則」是國際社會的普遍共識。1945年，台灣回歸中國版圖，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的勝利果實，也是不容否認的歷史事實。一段時間以來，民進黨當局加緊進行「台獨」分裂挑釁，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，激起了兩岸同胞的共同義憤，必將受到歷史和正義的清算。

吳謙並稱，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。幾件美製武器改變不了「台獨」滅亡的命運。「民進黨當局拿老百姓的血汗錢去洋主子那裡買武器，不過是螳螂當車罷了，又能起什麼作用？ 」

吳謙說，祖國必然統一，這是大勢所趨、道義所在，既是實力使然、更是民心所向。解放軍一向是打「獨」促統的行動派，近年來繞島巡航、軍事懾壓已成常態。「台獨」分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊，頭頂上的利劍就會愈加鋒利，「我們正告民進黨當局：懸崖勒馬回頭是岸，執迷不悟死路一條。」

台獨 國防部 民進黨 解放軍

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