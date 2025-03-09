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第5度聯演！中伊俄海軍將舉行「安全紐帶-2025」聯演

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部9日宣布，中國大陸、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-2025」聯合演習。圖為去年聯演照片。（取自「人民海軍」微信公眾號）
大陸國防部9日宣布，中國大陸、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-2025」聯合演習。圖為去年聯演照片。（取自「人民海軍」微信公眾號）

大陸國防部9日宣布，中國大陸、伊朗、俄羅斯海軍「安全紐帶-2025」聯合演習3月上中旬將在伊朗恰巴哈爾港附近區域進行，中方將派出第47批護航編隊驅逐艦包頭艦、綜合補給艦高郵湖艦參演。這是三國第5次舉行海軍聯合軍演。

根據大陸國防部官網消息，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-2025」聯合演習，此次聯演計畫在伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施。此次演習主要進行打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制、聯合搜救等科目演練，旨在深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作。

據指出，演習海域在阿曼灣附近海域，位於阿拉伯海北部，透過荷姆茲海峽與波斯灣連接，是重要國際海上戰略通道，全球每年約五分之一的石油運輸要從這裡通過。

中伊俄「安全紐帶」聯合演習自2019年起形成三國之間一個常態化的機制，此前分別在2019年、2022年、2023年、2024年舉行過。去年聯演從3月11日持續至15日，為期5天，期間有來自巴基斯坦、哈薩克、亞塞拜然、阿曼、印度和南非的海軍代表參與觀察演習。

去年聯演期間，大陸官媒「環球時報」曾刊登社評稱，「安全紐帶」聚焦在非傳統安全領域，是為了回應國際社會的共同威脅。三方不可能就此結盟，也不會朝著軍事同盟的方向發展，並稱此連演有益於維護國際海上航道安全和地區海洋安全。

伊朗 海軍 演習

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