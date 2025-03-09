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陸藉軍演推進主權 「台灣女孩」凌友詩：統一是進行式

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
曾自稱「平凡的台灣女孩」、現任港區全國人大代表凌友詩接受港媒專訪表示，大陸對台正藉軍演等手段，不斷推進主權實現統一，將統一由「一次性」的終極結果變成「進行式」。圖為2025年大陸全國兩會期間，凌友詩接受台媒採訪。記者陳政錄／攝影
曾自稱「平凡的台灣女孩」、現任港區全國人大代表凌友詩接受港媒專訪表示，大陸對台正藉軍演等手段，不斷推進主權實現統一，將統一由「一次性」的終極結果變成「進行式」。圖為2025年大陸全國兩會期間，凌友詩接受台媒採訪。記者陳政錄／攝影

大陸全國兩會召開中，曾自稱「平凡的台灣女孩」、現任港區全國人大代表凌友詩接受港媒專訪表示，大陸對台正藉軍演等手段，不斷推進主權實現統一，將統一由「一次性」的終極結果變成「進行式」。她並警告稱，「民進黨當局」若持續處罰前往大陸的民眾，將付出巨大的政治代價。

香港明報9日刊登凌友詩專訪。針對解放軍去年和前年多次在圍台軍演，凌友詩稱，她不能代表全體的台灣人說出感受，她在台灣出生，在台灣長大，希望以兩岸統一立場來看看這件事，她認為「國家的統一和自強是最重要的」。

凌友詩說，過往對兩岸統一的理解，就是用和平或非和平（武力統一）的手段來實現，但台灣不同於香港，和英國坐下來，簽一個協議就可以實現統一。對台灣來講，執政的民進黨不願意談，其背後的美國更不會談，民間去跟大陸談不能算數，但大陸又不想用非和平的手段來實現統一。

她接著稱，現在「國家」要做的，就是借助不斷推進國家的主權，即行政管轄權、立法管轄權和司法管轄權，來實現統一，即是將統一由一次性的終極結果變成進行式。她舉例稱，懲戒「台獨」22條就是體現行政管轄權的一種方式。解放軍的軍事演習也不僅是對外部勢力的一種威嚇，還是在實現「國家中央政府」的管轄權。

報導稱，凌友詩並談到「台灣民進黨當局不斷處罰和打壓進入大陸的人士」，她表示，這絕對會影響台灣人前往大陸的意願，但她認為只要大陸做得愈好，想過來的人就愈多，大陸也將大力邀請台灣人過來，這樣可能受到民進黨當局處罰的人會愈來愈多，「如果民進黨仍然一個一個地去處罰，這就會引起很大的民意反彈。」

凌友詩形容大陸和民進黨的鬥爭是一種「纏鬥」，原則就是「你打你的，我打我的」。她解釋稱，「我（大陸）不在乎你會怎樣做，但我這邊的門會愈開愈大，我這裡的便利條件愈來愈多，我們的發展機會愈來愈好，在此情形下，民進黨仍然要處罰前往大陸的民眾，這就會付出巨大的政治代價。」

現年63歲的凌友詩出生在台灣，17歲隨家人移民至香港。她曾在2019年3月全國兩會以政協委員身分自稱是「平凡台灣女孩」，遭台灣內政部以違反「兩岸條例」開罰新台幣50萬元；2023年3月大陸全國兩會，凌友詩再因擔任全國人大代表被內政部再裁罰50萬元。

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