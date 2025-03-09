台人在香港遭補 陸委會強調協處過程未要求保密
台灣陳姓民眾在香港被捕後，國民黨團總召傅崐萁表示花蓮縣府請陸委會援救而陸委會要求保密。陸委會強調，在協處過程中並未要求花蓮縣政府保密。
花蓮一名陳姓農場業者於2月18日與花蓮縣政府赴香港參加旅展，入境時被拘捕，引起社會關注。傅崐萁日前表示，事發後花蓮縣府請陸委會援救這名民眾，陸委會當時表示要保密，結果外交部長林佳龍「不思解救還外洩個資」。
對於「保密」一說，陸委會表示，對於台灣民眾急難救助協處，並不會對外公開，由於本案經由媒體報導披露，已引發外界高度關注，因此政府有責任對外說明，「陸委會在協處過程中，並未要求花蓮縣政府保密」。
陸委會另強調，花蓮縣政府於2月18日至20日訪港期間，陸委會香港辦事處應花蓮縣政府的邀請，派員出席19日交流晚宴以及20日上午香港旅遊博覽會開幕活動，並依駐處接待台灣訪賓處理原則提供接送機行政協助，並未全程隨團。
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