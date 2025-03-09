台藝人轉發台灣必歸 陸委會將查處

中共政治局委員兼外長王毅七日在記者會上稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，相關話題迅即登上微博熱搜第一，央視新聞隨後製作「台灣必歸」圖卡，諸多台灣藝人也在微博轉發並稱堅持一中原則。對此陸委會昨晚表示給予最嚴厲的譴責，並強調將依照「兩岸條例」相關規範查處。

由央視新聞發布的「台灣必歸」圖卡，該圖片的底圖繪上中共五星旗，並放上台灣地圖，書寫「台灣必歸」，內文稱「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是十四億多中國人民自己的事。台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」。

大陸藝人與不少台灣藝人跟著轉發央視圖卡，昨天下午微博熱搜第一的詞條就是「台灣藝人帶中國台灣省話題發博」。據央視新聞、環球網微博八日晚間的整理，包括陳震、陳喬恩、陳妍希、陳志朋、顏人中、楊宗緯、張韶涵、趙又廷、歐陽娜娜、文淇、張晨光、陳昊森、董又霖、翁虹、侯佩岑、官鴻、汪東城、王以綸、黃曦彥等藝人都已轉發央視的「台灣必歸」圖卡。

陸委會昨晚發布新聞稿，指出政府對於唱和中共消滅中華民國主權的少數台灣藝人，給予「最嚴厲的譴責」，並依照兩岸條例相關規範進行查處。

陸委會表示，少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣民眾情感。中共長期以政治意識形態控制藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異。

陸委會強調，台灣藝人在陸發展不應該為了個人私利，傷害養育栽培他們的土地，此次部分藝人「甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子」，在此給予最嚴厲的譴責。陸委會最後宣告，將檢視這些藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第卅三條之一的情況。