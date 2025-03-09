王毅：緬北電詐園區 已清除

大陸最高法院在「兩會」期間提交的報告顯示，去年各級法院審結電信網絡詐騙案件四萬件、八點二萬人，同比增長百分之廿六點七，並要依法嚴懲涉緬北等跨境電信網絡詐騙犯罪。大陸外長王毅七日已在記者會上表示，經與泰國、緬甸、寮國等周邊國家合作，「臨近邊境的緬北電詐園區已經全部清除」。

近期電詐問題成為大陸乃至於東南亞社會關注焦點之一，大陸演員王星失蹤案為指標案例，根據大陸最高法院院長張軍昨天在大陸人大會議上所作工作報告，去年審結電信網路詐騙案件四萬件、八點二萬人，同比增長百分之廿六點七。

另據大陸最高人民檢察長應勇的工作報告，去年大陸檢方依法懲治電信網路詐騙犯罪，起訴七點八萬人，同比上升百分之五十三點九。此外會同最高人民法院、大陸公安部制定辦理跨境電信網路詐騙等刑事案件工作意見，聯合公安部督辦涉緬北電信網路詐騙等重大案件，指導浙江檢察機關對緬北明家犯罪集團及關聯犯罪集團成員卅九人提起公訴、依法嚴懲。

王毅七日在記者會上針對網賭電詐指出，一段時間以來，執法和外交部門通力協作解救受困大陸公民。「鄰近邊境的緬北電詐園區已經全部清除」，「我們的任務就是，斬斷伸向人民群眾的黑手，切除網路電詐這顆毒瘤」。今年大陸將建設「海外平安中國體系」，打造海外安保國際合作平台等。