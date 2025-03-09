美：陸扭曲濫用聯大2758決議

北京引用一九七一年聯大第二七五八號決議，指台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家等；美國國務院七日對此表示，北京刻意濫用和扭曲這項決議是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。

美國國務院一位發言人七日對此向中央社表示，聯大第二七五八號決議並未限制任何國家與台灣實質交往的主權選擇。這項決議也未並排除台灣有意義地參與聯合國體系及其他多邊論壇。

另，美國財政部長貝森特七日接受美媒ＣＮＢＣ訪問時表示，總統川普相信，在他的總統任期內，中國大陸國家主席習近平不會對台灣採取行動。

中共中央政治局委員兼中國外長王毅六日在全國人民大會上受訪時，重申北京「將會而且必須」統一台灣。但貝森特在訪問中強調，「我遵循川普總統的領導，他（川普）有信心，習主席在他擔任總統期間不會採取行動」。

美國情報官員指稱習近平曾要求共軍在二○二七年前具備攻台能力，但他們也強調這並不代表二○二七年是戰爭的最後期限。白宮未回應貝森特前述說法是否基於任何新的情資。

貝森特對台海問題發表評論之際，台灣已開始擔心川普在烏克蘭問題上的立場，可能預示著美國將減少對台支持。

川普二月廿六日在白宮舉行內閣會議時被媒體問到美國是否會採取行動阻止中國武力控制台灣時，表示「我從不對此問題發表評論，因為我永遠不想讓自己處於那種境地」。

但川普三日在白宮與台積電董事長魏哲家共同宣布台積電將在美國加碼投資一千億美元時，再被記者問到若中國試圖孤立或拿下台灣時，則強調若中國侵略台灣將是場災難。